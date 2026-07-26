‘폭염 피하려다’ 물놀이 사고·에어컨 화재 급증

여름철 물놀이 사망 사고 절반은 폭염이 기승을 부리는 7월말에서 8월초 사이에 발생하는 것으로 나타났다.

26일 행정안전부와 소방청에 따르면 최근 5년(2021~2025)간 물놀이 사고 사망자는 104명으로 집계됐다. 이 중 54%(56명)가 여름방학과 휴가가 집중되는 7월 말(34명)에서 8월 초(22명)에 발생했다.

사망 사고가 발생한 장소는 하천(강)이 32명(31%)으로 가장 많았고, 이어 계곡 28명(27%), 해수욕장 24명(23%), 바닷가 20명(19%) 순이었다.

사고 원인으로는 수영 미숙이 42명(40%)으로 가장 많았다. 안전 부주의 32명(31%), 음주 수영 15명(14%), 높은 파도나 급류에 휩쓸린 경우 9명(9%) 등이 뒤를 이었다.

같은 기간 에어컨·선풍기 화재는 2184건으로 집계됐다. 이로 인해 31명이 숨지고 136명이 다쳤으며, 재산 피해 규모도 142억원이 됐다. 화재 원인은 전기적 요인이 1663건으로 76.1%를 차지했다. 모터 과열과 과부하 등 기계적 요인이나 사용자 부주의 등도 주요 원인으로 꼽혔다.

월별로는 에어컨 사용이 늘어나는 7월과 8월에 화재가 집중됐다. 지난해는 냉방기기 화재가 연간 514건 발생했는데, 에어컨으로 인한 화재가 7월에 117건, 8월에 103건이 각각 발생했다.

여름철 다슬기를 채취하다 발생하는 사고도 적지 않았다. 최근 3년간(2023~2025년) 6∼8월 다슬기 채취 중 사망자는 32명으로, 이 중 절반인 16명이 8월에 사고를 당했다. 다슬기 채취 사망자는 지역 주민(11명·34%)보다 지형에 익숙하지 않은 외지인(19명·59%) 비율이 높았고, 해루질 사망자 역시 외지인 비중이 높은 것으로 나타났다.

당국은 안전수칙 준수를 당부했다. 물놀이의 경우 수심이 깊고 물살이 빠르거나 출입이 금지된 구역에는 절대 들어가지 말고, 안전요원이 배치된 곳에서는 구명조끼를 착용하고 안내에 따라 지정된 안전구역을 벗어나지 않도록 해야 한다. 물에 빠진 사람을 발견하면 큰 소리로 주변에 알리며 119에 신고한 뒤, 직접 뛰어들기보다는 주변의 안전장비 등을 활용해야 한다.

다슬기 채취 시에는 반드시 2명 이상이 함께 활동하고 낯선 장소나 어두워진 이후에는 채취를 자제해야 한다. 해루질을 할 때는 사전에 물때 정보를 확인하고, 만조 시각 최소 1시간 전에는 갯벌에서 나와야 한다.

냉방기기의 경우 에어컨은 전용 단독 콘센트를 사용하며 실외기 주변을 청결하게 관리하고, 문어발식 콘센트 사용을 피해야 한다.