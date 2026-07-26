마트에 자꾸 보이는 ‘미니오이’… 뭐가 다를까?

최근 대형마트와 온라인몰에서 ‘미니오이’, ‘베이비오이’라는 이름의 작은 오이가 눈에 자주 띈다. 손바닥만 한 크기에 귀여운 모양 덕분에 아이 간식이나 도시락용으로 찾는 사람도 늘고 있다. 그렇다면 미니오이는 덜 자란 어린 오이일까? 일반 오이와는 무엇이 다를까?

미니오이는 ‘어린 오이’가 아니다

미니오이를 일반 오이를 일찍 수확한 것으로 아는 사람도 있지만, 사실은 작은 크기로 자라도록 개발된 품종이다. 보통 길이는 10~15㎝ 정도로, 흔히 먹는 백다다기오이(약 20~30㎝)보다 훨씬 짧다. 해외에서는 스낵오이, 미니 오이, 페르시안 오이 등으로 판매된다.

미니오이가 인기를 끄는 가장 큰 이유는 식감이다. 일반 오이에 비해 껍질이 얇고 질기지 않아 껍질째 먹기 좋고, 씨도 작고 부드러운 편이다. 오이 특유의 풋내나 쓴맛이 상대적으로 덜 느껴져 오이를 잘 먹지 않는 사람도 부담이 적다. 씹었을 때 아삭한 식감이 오래 유지되는 것도 장점이다.

영양 성분은 일반 오이와 큰 차이가 없다. 두 종류 모두 약 95%가 수분으로 이루어져 있으며 비타민 K, 칼륨, 소량의 비타민 C, 식이섬유 등이 함유되어 있다. 다만 미니오이는 껍질째 먹는 경우가 많아 식이섬유와 항산화 성분을 조금 더 쉽게 섭취할 수 있다.

미니오이가 늘어난 데에는 식문화 변화가 영향을 미쳤다는 분석이 많다. 일단 1인 가구 증가다. 일반 오이는 한 개를 사도 다 먹기 전에 물러지는 경우가 적지 않지만, 미니오이는 한 번에 먹기 좋은 양이라 음식물 쓰레기를 줄일 수 있다.

간편한 건강 간식에 대한 수요도 한몫했다. 미국과 유럽에서는 당근 스틱처럼 미니오이를 씻어서 그대로 먹는 문화가 자리 잡았고, 국내에서도 도시락과 샐러드 재료로 활용하는 사람이 늘고 있다. 등산이나 골프 등 야외 활동을 할 때 휴대가 간편하고 칼질이 필요 없는 미니오이를 챙겨가는 이들도 많다.

SNS 레시피의 영향도 있다. 2024년 캐나다 틱톡 크리에이터 로건 모핏의 ‘통오이 샐러드’가 해외에서 큰 인기를 끈 이후 미니오이를 활용한 샐러드 레시피도 함께 확산됐다. 오이 한 개를 얇게 썰어 밀폐용기에 넣고 양념을 넣어 흔든 뒤 그대로 먹는 애초의 오이샐러드 레시피는 이후 다양하게 진화하며 꾸준히 인기를 끌고 있다.

대체로 같은 무게 기준으로는 일반오이보다 미니오이가 다소 비싼 편이다. 최근 국내 대형마트와 온라인몰 판매 가격을 보면, 일반 백다다기오이 1개당 약 800~1500원(행사 여부와 계절에 따라 변동) 선인데 반해 미니오이는 200~300g 한 팩(6~10개) 기준 3000~5000원 정도에 판매되는 경우가 많다. 개수로 환산하면 미니오이 한 개 가격은 약 400~700원 수준이지만, 무게가 훨씬 가볍기 때문에 1kg당 가격은 일반 오이보다 높은 경우가 대부분이다. 이는 소포장 비용과 품종 특성, 간편식 수요가 가격에 반영된 결과로 볼 수 있다. 오이는 구입 후 씻지 않은 상태로 키친타월이나 종이타월에 감싸 냉장 보관하면 수분 손실을 줄이는 데 도움이 된다.