오늘의 인사-재정경제부, 행정안전부, 문화체육관광부 외

■재정경제부 ◇국장급 △장관정책보좌관 류근식
■행정안전부 ◇국장급 승진 △정부청사관리본부 대전청사관리소장 심진홍 ◇부이사관 승진 △기획재정담당관 김동현 △복구지원과장 박종빈 △행정안전부(기본사회기획단 파견) 박광섭
■문화체육관광부 ◇국장급 승진 △문화정책관 명수현
■보건복지부 ◇국장급 승진 △노인정책관 최봉근 △사회서비스정책관 장재원 ◇국장급 승진 및 파견 △의료혁신추진단 부단장 유보영 ◇과장급 전보 △의료자원정책과장 박재찬 △질병정책과장 김영아 ◇과장급 파견 △의료혁신추진단 의료혁신소통과장 박광훈 ◇과장급 전입 △아동정책과장 박찬수
■고용노동부 ◇과장급 전보 △안산지청장 정원희 △부산고용센터소장 곽희경 △양산지청장 이종복 △통영지청장 남현주 △대구고용센터소장 박수호 △구미지청장 박정범 △여수지청장 배지연 △중앙노동위원회 기획총괄과장 이후송 △중앙노동위원회 심판1과장 유현경 △경기지방노동위원회 사무국장 김선재
■해양수산부 ◇국장급 전보 △대변인 류종영 △해사안전국장 정도현
■국가보훈부 ◇과장급 전보 △홍보담당관 김민용 △보훈문화정책과장 이상은 △보훈문화콘텐츠과장 김시은 △기념사업과장 최정식 △현충시설관리과장 송영조 △생활안정과장 김동현 △국립영천호국원장 이삼진 △국립산청호국원장 박영민 △충북남부보훈지청장 이순희 △전북동부보훈지청장 김상희 △보훈심사위원회 사무국 심사1과장 김경나
■법제처 ◇과장급 파견 △전북특별자치도 법제자문관 손은주 △국민권익위원회 김진주
■기상청 ◇4급 승진 △수도권기상청 관측과장 이혁제
■한국연구재단 △의약학단장 장영채
■국립중앙박물관 △행정운영실장 박기홍
■한국과학기술원(KAIST) △교학부총장 겸 학장 배병수 △연구부총장 최성율 △대외부총장 겸 CFO 겸 미래발전처장 정재민 △자연과학대학장 겸 과학영재교육연구원장 이희승 △생명과학기술대학장 겸 융합인재학부장 김진우 △공과대학장 이태식 △AI대학장 겸 KAIST AI연구원장 윤국진 △인문사회융합과학대학장 시정곤 △경영대학장 황성하 △KAIST 연구원장 김상욱 △KAIST 교육원장 장기태 △G-School 원장 한승헌 △국가미래전략기술 정책연구소장 최한림 △교무처장 겸 글로벌경쟁력보좌역 김필남 △입학처장 김용현 △KAIST 우주연구원장 한재흥 △학생생활처장 정연승 △학술정보처장 권영진 △학생정책처장 한명준 △행정처장 정선태 △행정자문역 양재영 △안보융합원장 배중면 △연구처장 임성갑 △기술가치창출원장 겸 KAIST 창업원장 배현민 △기획처장 박수경 △국제협력처장 김소영 △인권윤리센터장 정두영 △글로벌리더십센터장 박기영 △예술융합센터장 석현정 △SW전략보좌역 겸 SW교육센터장 배두환 △공과대학 부학장 윤윤진
■대전MBC △보도국장 최기웅
■이데일리 △수석논설위원(부국장) 김영수 △포럼사무국장(부국장대우) 피용익 △디지털콘텐츠부 에디터 최정희 △매크로에디터 겸 정치부장 이준기 △산업에디터 겸 산업부장 김정남 △문화에디터 겸 문화부장 윤종성 △증권시장부장 양희동 △건설부동산부장 정병묵 △ICT부장 김유성 △바이오플랫폼센터장 송영두
■영남대 ◇대학본부 △경영전략부총장 이희용 △국제교학부총장 이춘영 △인권센터장 원종배 △지역혁신사업본부 글로컬대학사업단 경북AI융합원장 김정군 ◇대학 △사회과학대학장 박한우 △약학대학장 이인향