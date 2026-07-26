오늘의 부고-김종국 백석대 문화예술학부 교수 모친상 외

■장영일 서울대 치과병원 1·2대 병원장 별세=26일 서울대병원. 발인 28일 오전 6시 (02)2072-2020
■이원임씨 별세, 김종국 백석대 문화예술학부 교수·정미 미국 시크릿 대표·은아 김앤유연합의원 원장 모친상, 한상희씨 시모상, 김대니 미국 시크릿 대표·유기선 김앤유연합의원 원장 장모상=25일 오전 11시20분 신촌세브란스병원. 발인 27일 오전 8시40분 (02)2227-7500
■장명자씨 별세, 김경수 연합뉴스TV 부장·남수·성민씨 모친상, 황혜정씨 시모상, 이홍일씨 장모상=25일 0시30분 신촌세브란스병원. 발인 27일 오전 8시 (02)2227-7500
■박현수씨 별세, 상곤 인천경제자유구역청 보도팀장 부친상=25일 나주시 영산포농협장례식장. 발인 27일 오전 8시 (061)334-4440
■김순란씨 별세, 김홍식 대상키우미시스템 주식회사 대표·만식 노바텍 주식회사 자금팀장 모친상, 양규현 경제일보 사장 장모상=24일 경희의료원. 발인 27일 오전 6시30분 (02)958-9721
■강우준씨 별세, 양순녀씨 남편상, 강호영·보경씨·지현씨(가수 소유 본명) 부친상=20일 이대목동병원. 발인 27일 (02)2650-5121
■유삼례씨 별세, 맹석주 완도경찰서 범죄예방과장·대환 뉴시스 전남광주본부 부국장·정희·선화·선영씨 모친상, 김종오·이창훈·임지현씨 장모상=25일 전남 무안종합병원. 발인 27일 오전 10시30분 (061)453-0068
■정정자씨 별세, 정인철 광성상사 대표·찬택 이에프솔루션코리아 대표·찬선 현대자동차 부장·영순씨·찬희 피플스토리컴퍼니 대표 모친상, 안병찬씨(영등포구청 근무) 장모상, 박영란씨·이진숙 삼성서울병원 수석간호사 시모상=24일 오후 7시58분 삼성서울병원. 발인 27일 오전 7시 (02)3410-6917
■김종순씨 별세, 부원 팍스경제TV 증권금융부장·윤주·윤실씨 부친상, 채아영씨 시부상, 전정한씨 장인상=25일 수원시연화장. 발인 27일 오전 8시 (031)228-2401