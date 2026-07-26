창간 80주년 경향신문

오늘의 부고-김종국 백석대 문화예술학부 교수 모친상 외

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오늘의 부고-김종국 백석대 문화예술학부 교수 모친상 외

입력 2026.07.26 14:03

수정 2026.07.26 14:22

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가

■장영일 서울대 치과병원 1·2대 병원장 별세=26일 서울대병원. 발인 28일 오전 6시 (02)2072-2020

■이원임씨 별세, 김종국 백석대 문화예술학부 교수·정미 미국 시크릿 대표·은아 김앤유연합의원 원장 모친상, 한상희씨 시모상, 김대니 미국 시크릿 대표·유기선 김앤유연합의원 원장 장모상=25일 오전 11시20분 신촌세브란스병원. 발인 27일 오전 8시40분 (02)2227-7500

■장명자씨 별세, 김경수 연합뉴스TV 부장·남수·성민씨 모친상, 황혜정씨 시모상, 이홍일씨 장모상=25일 0시30분 신촌세브란스병원. 발인 27일 오전 8시 (02)2227-7500

■박현수씨 별세, 상곤 인천경제자유구역청 보도팀장 부친상=25일 나주시 영산포농협장례식장. 발인 27일 오전 8시 (061)334-4440

■김순란씨 별세, 김홍식 대상키우미시스템 주식회사 대표·만식 노바텍 주식회사 자금팀장 모친상, 양규현 경제일보 사장 장모상=24일 경희의료원. 발인 27일 오전 6시30분 (02)958-9721

■강우준씨 별세, 양순녀씨 남편상, 강호영·보경씨·지현씨(가수 소유 본명) 부친상=20일 이대목동병원. 발인 27일 (02)2650-5121

■유삼례씨 별세, 맹석주 완도경찰서 범죄예방과장·대환 뉴시스 전남광주본부 부국장·정희·선화·선영씨 모친상, 김종오·이창훈·임지현씨 장모상=25일 전남 무안종합병원. 발인 27일 오전 10시30분 (061)453-0068

■정정자씨 별세, 정인철 광성상사 대표·찬택 이에프솔루션코리아 대표·찬선 현대자동차 부장·영순씨·찬희 피플스토리컴퍼니 대표 모친상, 안병찬씨(영등포구청 근무) 장모상, 박영란씨·이진숙 삼성서울병원 수석간호사 시모상=24일 오후 7시58분 삼성서울병원. 발인 27일 오전 7시 (02)3410-6917

■김종순씨 별세, 부원 팍스경제TV 증권금융부장·윤주·윤실씨 부친상, 채아영씨 시부상, 전정한씨 장인상=25일 수원시연화장. 발인 27일 오전 8시 (031)228-2401

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글