녹조 대응…기후부, 영산강 승촌보·죽산보 추가 개방

정부가 녹조 확산에 대응하기 위해 영산강 하류 승촌보와 죽산보 수문을 추가 개방한다.

기후에너지환경부는 녹조계절관리제 기간(5월15일∼10월15일)에 맞춰 이달 27일부터 다음달 23일까지 영산강 승촌보·죽산보의 수문을 추가 개방한다고 26일 밝혔다.

승촌보는 현재 하천수위(EL) 6∼5.5m인 수위를 약 5.5m로 유지할 계획이다. 보 인근 양수장과 지하수 이용에 문제가 없는 경우에는 하천수위를 최대 5m까지 낮출 계획이다. 죽산보는 추가 개방을 통해 1.5m 하천 수위를 약 0.75m까지 낮춘다.

영산강 하류에 있는 승촌보는 현재 미나리 재배 등 영농활동을 이유로 개방 범위를 제한하고 있다. 죽산보도 전남광주 나주시의 황포돛배 운영을 고려해 부분 개방을 유지하고 있다.

이번 승촌보·죽산보 개방을 앞두고 기후부는 영산강 자연성회복 민관협의회와 주민간담회 등을 열어 다양한 의견을 수렴하며 지역사회와 협의를 이어왔다.

기후부는 보 개방 전후 수생태계를 면밀히 조사하는 한편, 지하수 이용에 제약이 없는지도 함께 점검할 계획이다. 농민들의 지하수 이용에 차질이 없도록 대체 관정 개발 등 용수 지원 대책도 병행한다.