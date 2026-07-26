“멕시코는 망고에 고춧가루?” 의외지만 맛 살리는 최고의 조합

망고는 열대과일이지만 제철이 있다. 일반적으로 5월부터 9월까지가 가장 맛있는 시기로, 이때는 당도가 높고 특유의 풍부한 향이 짙어져 제맛을 즐길 수 있다.

달콤하고 촉촉한 망고는 그대로 먹어도 충분히 맛있지만, 여기에 매콤한 고춧가루와 상큼한 라임을 더하면 전혀 다른 풍미를 즐길 수 있다. 달콤한 과일과 매운 양념은 어울리지 않을 것 같지만, 실제로는 서로의 맛을 끌어올리는 조합으로 꼽힌다.

망고와 잘 어울리는 대표적인 조합이 바로 ‘칠리 라임 시즈닝’이다. 멕시코식 망고 시즈닝이다. 요상한 조합이지만 맛의 과학을 접근하면 그럴싸하다. 비결은 서로 반대되는 맛이 균형을 이루기 때문이다. 망고의 강한 단맛은 라임의 산미가 잡아주고, 고추의 은은한 매운맛은 과일의 풍미를 더욱 선명하게 만든다. 여기에 소금이 더해지면 단맛이 강조되면서 전체적인 맛의 조화가 좋아진다.

식품 과학자들은 단맛과 짠맛이 다른 풍미를 더 잘 느끼게 하는 역할을 한다고 설명한다. 소금이 과일의 단맛을 끌어올리고, 매운맛과 산미가 더해지면서 단순한 과일이 아닌 입체적인 맛을 만들어낸다는 것이다.

멕시코에서는 이 조합이 대표적인 여름 간식으로 자리 잡았다. 노란 망고 조각에 고추와 라임, 소금을 섞은 양념을 뿌려 해변이나 공원에서 판매하는 방식이다. 망고를 꽃 모양으로 잘라 꼬치에 꽂아 파는 경우도 있다.

멕시코에서 많이 사용하는 양념은 ‘타힌(Tajín)’이다. 말린 고추와 라임 가루, 소금을 섞은 제품으로 망고뿐 아니라 수박, 새우구이, 칵테일, 아이스크림 등에도 활용된다.

이를 응용해 집에서도 간단히 만들 수 있다. 고춧가루나 파프리카 가루, 라임 껍질을 갈아 만든 제스트, 고운 소금을 섞은 뒤 잘 익은 망고 위에 살짝 뿌리면 된다. 마지막에 생라임즙을 조금 더하면 상큼함이 살아난다.

달콤한 망고에 더하는 작은 변화가 과일의 새로운 매력을 끌어낼 수 있다. 올여름에는 망고를 그냥 먹는 대신 매콤·상큼한 조합으로 즐겨보는 것도 방법이다.