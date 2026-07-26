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‘협상파’ 이란 대통령, 국영방송과 공개 설전···전쟁 장기화에 파열음

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본문 요약

종전 양해각서 붕괴 이후 2주 넘게 미국과 격렬한 무력 충돌을 빚어온 이란 내부에서 파열음이 새어 나오고 있다.

협상파인 마수드 페제시키안 대통령과 강경 보수 성향의 국영방송 간 갈등이 이례적으로 표출된 것이다.

25일 알자지라방송 등에 따르면 갈등은 전날 이란 정부 정보위원회가 성명을 통해 국영 IRIB방송을 공개 비판하면서 불거졌다.

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‘협상파’ 이란 대통령, 국영방송과 공개 설전···전쟁 장기화에 파열음

입력 2026.07.26 15:11

수정 2026.07.26 15:17

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  • 최민지 기자

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마수드 페제시키안 이란 대통령. AP연합뉴스

마수드 페제시키안 이란 대통령. AP연합뉴스

종전 양해각서(MOU) 붕괴 이후 2주 넘게 미국과 격렬한 무력 충돌을 빚어온 이란 내부에서 파열음이 새어 나오고 있다. 협상파인 마수드 페제시키안 대통령과 강경 보수 성향의 국영방송 간 갈등이 이례적으로 표출된 것이다.

25일(현지시간) 알자지라방송 등에 따르면 갈등은 전날 이란 정부 정보위원회가 성명을 통해 국영 IRIB방송을 공개 비판하면서 불거졌다. 위원회는 이란 행정부의 정책 홍보 및 언론 대응 등을 담당하는 산하 조직이다.

위원회는 IRIB가 지난 21일 페제시키안 대통령의 연설 중 일부를 의도적으로 편집해 방송에 내보내지 않았다고 주장했다. 삭제된 것은 지난 2월 미국·이스라엘 공습으로 사망한 최고지도자 고 아야톨라 알리 하메네이가 생전 미국과의 협상을 승인했다는 내용으로 페제시키안 대통령은 “최고지도자가 ‘전쟁도 평화도 아닌 상태는 지속 가능하지 않다’며 ‘가서 협상하라’고 지시했다”고 말했다. 지난해 6월 이스라엘과 ‘12일 전쟁’을 치른 뒤 알리 하메네이가 ‘미국과 협상하지 않는다’는 뜻을 여러 차례 밝힌 것과 달리 비공식적으로는 협상을 허락했다는 것이다.

위원회는 IRIB가 그간 페제시키안 대통령을 비롯해 대미 협상을 이끈 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장 등 협상에 우호적인 인사의 인터뷰나 연설 내용을 임의로 편집해왔다면서 “국영방송 내부의 특정 정치 세력”을 지목하기도 했다. 이란 내 초강경 보수 세력 ‘제브헤예 파이다리’를 겨냥한 것으로 풀이된다.

IRIB는 다음날 성명을 내고 “정부 주장은 근거가 없다”며 일축했다. 자신들의 편집은 “정치적 판단이 아닌 법률이 부여한 역할과 공익에 관한 판단에 따른 것”이라며 “해당 내용이 방송되면 국가 지도부가 분열된 것처럼 보였을 것”이라고 밝혔다. 편집 자체를 부인하지는 않은 것이다.

페제시키안 대통령과 IRIB 방송이 공개적으로 충돌한 것은 이번이 처음이 아니다. 2024년 취임 이후 IRIB가 개혁 성향 정치인을 공격한다고 비판해온 그는 지난해 12월 국무회의에서도 “국영 방송은 정치적 중립을 지켜야 한다”며 IRIB를 겨냥했다. IRIB의 보도 행태가 정당한 비판을 넘어 정부에 “해로운 논조”를 취했다고 지적했다. 당시에도 IRIB 측은 정부의 발표가 “부정확하고 불완전하다”고 반박했다.

대통령과 국영방송의 갈등은 대미 협상 등 대외 정책을 둘러싼 온건파와 강경파의 오랜 대립을 보여준다. 이슬람 근본주의에 기반한 초강경 세력 제브헤예 파이다리는 IRIB를 비롯한 주요 언론과 의회 등에 영향력을 행사하며 ‘협상은 곧 패배’라는 주장을 펼쳐왔다. 이들은 지난 6월 정부가 종전 MOU를 체결하자 “재앙적 항복”이라며 반발했다. 지난 5월에는 페제시키안 대통령이 “강경파로 인해 자신이 주요 의사결정 과정에서 배제되고 있다”며 최고지도자에게 사임서를 제출했다는 보도가 나오기도 했다. 관영 매체들은 해당 보도를 즉각 부인했다.

이란 협상 저지하는 세력은 ‘초강경파’···“미국 패배가 협상보다 우선”

미국과 이란의 종전 합의에 있어 이란 내 ‘초강경파’로 꼽히는 정치 세력이 걸림돌이 되고 있다는 보도가 나왔다. CNN은 9일(현지시간) 이란의 극우 정치 단체인 ‘제브헤예 파이다리’가 이란 내부 분열을 강화해 미·이란의 잠재적 합의를 무산시키고 있다고 전했다. 이슬람 근본주의에 기반을 둔 제브헤예 파이다리는 2011년 결성됐으며 이란 내 대표적인 초...

https://www.khan.co.kr/article/202605101654001

강경파 눈치에…미·이란, 지난한 협상

도널드 트럼프 미국 대통령이 종전 양해각서(MOU) 최종 승인을 거부하고 이란에 추가 양보를 요구하는 수정안을 전달한 가운데 이란 역시 자체 수정안을 준비 중인 것으로 알려졌다. 양측 모두 자국 내 강경파의 반발을 완화하기 위해 요구 조건을 추가하고 있는 것으로 보인다. 특히 이란에서는 협상에 우호적인 마수드 페제시키안 대통령이 이슬람혁명수비대(IRG...

https://www.khan.co.kr/article/202606012052005

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