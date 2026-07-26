‘바퀴벌레’라 불린 청년들의 반란···모디 정부 첫 장관 낙마

인도의 Z세대 시민단체 ‘바퀴벌레국민당(CJP)’이 의대 입학시험 문제 유출 사태에 항의해 5주간 벌인 시위 끝에 다르멘드라 프라단 교육장관이 사임했다. 12년간 집권한 나렌드라 모디 정부에서 대중 시위로 현직 장관이 물러난 것은 처음이다.

25일(현지시간) BBC, 인디언익스프레스 등에 따르면 프라단 장관은 이날 엑스를 통해 모디 총리에게 사직서를 제출했다고 밝혔다.

프라단 장관은 “(주요 시위 장소인) 잔타르 만타르와 전국에서 벌어지는 상황이 반국가 세력에 악용되지 않도록 하기 위해 물러나기로 했다”며 “젊은이들의 꿈과 기대를 깊이 존중한다. 지난 10일간 벌어진 일을 보며 마음이 매우 아팠다. 이는 개인의 명예 문제가 아니다”라고 썼다.

의대 입학시험 문제 유출 사태와 관련해서는 “첫날부터 책임을 인정했고 결코 외면하지 않았다”며 “어떤 학생도 ‘시험 마피아’ 때문에 미래를 빼앗기지 않도록 하는 것이 나의 의지였다”고 밝혔다.

프라단 장관은 모디 총리의 핵심 측근으로 꼽혀왔다. 모디 총리는 그동안 대중의 압력에 의해 장관이 물러나는 일은 없을 것이라는 입장을 유지해왔지만, 이번에는 장기 집권 이후 처음으로 시위에 밀려 현직 장관이 사퇴하게 됐다.

장관 사임 소식이 전해지자 CJP는 즉각 시위 종료를 선언했다. CJP는 성명을 내고 “이번 사임은 민주주의의 승리”라며 “우리는 자유로운 나라에서 자유롭게 의견을 표현하고 정부를 비판할 권리가 있으며, 누구도 그 권리를 빼앗을 수 없다”고 밝혔다.

뉴델리 시위 현장은 곧바로 축제 분위기로 바뀌었다. CJP 창립자인 아비짓 딥케는 무대에 올라 “우리가 해냈습니다!”라고 외쳤고, 참가자들은 “혁명 만세”, “인도의 승리”를 연호했다. 시위 참가자 친마이 메논(20)은 “끈질긴 압력과 열정만 있다면 Z세대가 정부를 움직일 수 있다는 것을 보여준 사례”라고 말했다. BBC는 수천 명의 시민이 시위 현장에 남아 밤늦게까지 자발적인 축하 행사를 이어갔다고 전했다.

이번 사태는 지난 5월 실시된 의대 입학시험에서 일부 문제가 사전에 유출된 사실이 드러나면서 시작됐다. 전국 수백만 명이 응시하는 인도 최대 규모의 입시 시험에서 부정행위가 확인되자 학생과 청년층의 분노가 확산됐고, 지난달부터 전국적인 항의 시위로 번졌다. 의회로 향하던 시위대를 경찰이 강제 진압하는 과정에서 수십 명이 다쳤고, 이를 계기로 여론이 더욱 악화하면서 뉴델리와 콜카타, 뭄바이 등 주요 도시에서는 수십만 명이 거리로 나왔다.

시위를 주도한 CJP는 같은 달 수리야 칸트 인도 대법원장이 취업하지 못한 청년들을 ‘바퀴벌레’에 비유한 발언이 알려진 뒤 결성됐다. 미국 보스턴대에서 홍보학을 전공한 뒤 일자리를 구하지 못했던 딥케는 “대법원장이 말한 사람이 바로 나”라며 스스로를 ‘바퀴벌레’라고 칭했고, 이를 계기로 CJP를 조직하고 시위를 이끌었다.

장관 사퇴로 시위는 일단 종료됐지만 청년층의 불만이 여전한 데다 야권도 이들의 요구를 지지하고 있어 시위가 재개될 가능성을 배제할 수 없다는 전망이 나온다. 뉴욕타임스는 “모디 총리가 ‘인도 청년의 힘’에 대해 종종 거창하게 이야기하면서도 일자리 창출 약속은 제대로 이행하지 않은 것에 대해 많은 학생이 비판하고 있다”고 전했다. 인도는 전체 인구 14억 명 가운데 약 40%가 25세 미만이며, 지난달 기준 30세 미만 청년 실업률은 16.2%에 달한다.