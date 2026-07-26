박홍근, 교육당국 반발에도 거듭 “내국세 20% 가져가는 교육교부금 구조 깨겠다”

박홍근 기획예산처 장관이 내국세의 약 5분의 1을 지방교육재정교부금(교육교부금)으로 자동 배분하는 구조를 바꾸는 법안을 조만간 발의할 예정이라고 26일 밝혔다.

박 장관은 이날 KBS <일요진단>에 출연해 “내국세 규모가 커진 만큼 이제는 20.79%라고 하는 구조 연동을 깨서 새롭게 안을 마련하고 있다”며 “교육부와 상의하고 있고, 의견이 조율되면 법안 형태로 제출해 국회 심의를 받을 예정”이라고 말했다.

현재 교육교부금은 내국세의 20.79%를 시·도교육청에 자동 배분하는 구조다. 기획예산처 등 재정당국은 세수가 늘어나면서 교육교부금도 자동으로 늘어나지만, 학령인구는 줄어들기 때문에 이 같은 자동 연동 구조를 바꿔야 한다는 입장이다. 하지만 교육부 등 교육당국이 반발하고 있다.

박 장관은 “(교육교부금은) 1970년대 한해 100만명이 태어날 때 도입된 제도”라며 현재는 출생아 수가 20만명 수준으로 내려가는 등 상황이 바뀌었다는 점을 강조했다. 그러면서 “학령인구가 감소한 것은 어떤 식으로든 반영을 좀 해야겠다”고 했다.

다만 “투자(교육교부금 총액)를 줄이지는 않겠다”면서 절감된 재원을 고등교육, 평생교육, 유아교육에 더 쓸 계획이라고 밝혔다.

박 장관은 65세 이상 노인 중 소득 하위 70%에 지급되는 매월 기초연금에 대해선 “하위 70%까지 주다 보니까 이제는 1인 소득이 460만∼470만 원대까지 연금을 받는 상황까지 와 있다”며 “(기준중위소득을) 기준 삼아 새로 재편하면 어려운 분들에게 두텁게 줄 수 있겠다”고 말했다. 올해 기준중위소득은 1인 가구 기준 256만4238원, 2인 가구 419만9292원 등이다. 박 장관은 “보건복지부와 많은 부분 협의 마무리 단계까지 와있다”고 했다.