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손 봤지!···손흥민, 전반 5분 만에 3경기 연속골로 팀 4연승 이끌어

입력 2026.07.26 15:52

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월드컵 이후 MLS 득점 행진…올 시즌 공식전 ‘5골’

LAFC, 캔자스시티에 4 대 0 대승…서부 2위로

26일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 2026 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 스포팅 캔자스시티전에서 선제골을 터뜨린 LAFC 손흥민이 기뻐하고 있다. AFP연합뉴스

26일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 2026 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 스포팅 캔자스시티전에서 선제골을 터뜨린 LAFC 손흥민이 기뻐하고 있다. AFP연합뉴스

손흥민(LAFC)이 미국프로축구 메이저리그사커(MLS)에서 3경기 연속 골을 터뜨리며 팀의 4연승을 이끌었다.

손흥민은 26일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 스포팅 캔자스시티와의 2026 MLS 정규리그 홈 경기에서 전반 5분 선제 결승골을 터뜨리며 LAFC의 4-0 완승에 앞장섰다.

시즌 3호 골을 기록한 손흥민은 이달 18일 LA 갤럭시전에서 리그 첫 골을 신고한 데 이어 23일 레알 솔트레이크전, 이날 경기까지 3경기 연속 득점 행진을 이어갔다. 지난해 9월 이후 약 10개월 만에 다시 3경기 이상 연속 골을 기록했다. 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 2골을 포함하면 올 시즌 공식전 5골째다.

최전방 공격수로 선발 출전한 손흥민은 경기 시작 5분 만에 골망을 흔들었다. 역습 상황에서 티머시 틸먼의 패스가 상대 수비의 태클을 맞고 흐르자 이를 잡아 페널티지역 안으로 돌파한 뒤 오른발 슈팅으로 선제골을 만들었다. 손흥민은 후반 8분 마르티네스의 패스를 받아 추가골 기회를 잡았지만 왼발 슈팅이 골키퍼 선방에 막혔다. 이후 LAFC는 안정적인 수비로 캔자스시티의 반격을 차단했고, 후반 40분 손흥민이 제레미 에보비세와 교체된 직후 부앙가가 이날 두 번째 골을 터뜨리며 승부에 마침표를 찍었다.

4-0 대승을 거둔 LAFC는 리그 4연승과 함께 승점 33을 기록하며 서부 콘퍼런스 2위로 올라섰다. 최근 리그 3경기에서 10골을 몰아치는 막강한 공격력을 이어갔다.

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