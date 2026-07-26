1450원대까지 떨어진 원·달러 환율, 변수는 ‘중동 전쟁’

1500원을 크게 웃돌던 원·달러 환율이 최근 들어 1450원대까지 떨어졌다. 글로벌 금융위기 이후 최저치를 기록했던 원화의 실질 가치도 반등할 것이란 전망이 나온다. 다만 미국·이란 전쟁이 도로 격화하고 있는 점은 변수다.

26일 한국은행 경제통계시스템을 보면, 지난 24일 원·달러 환율 종가(오전 6시 기준)는 1458.5원이다. 환율 야간 거래 종가가 1450원대를 기록한 것은 지난 5월7일(1456.0원) 이후 두 달여 만이다.

지난달 환율은 고공행진을 거듭했다. 6월 평균 환율(주간 종가·오후 3시30분 기준)은 1527.95원으로 원화 가치가 급락했던 외환위기 당시인 1998년 2월(1626.75원) 이후 28년 4개월 만에 가장 높았다.

국제결제은행(BIS)에 따르면, 지난달 국제 교역에서 원화의 구매력을 나타내는 실질실효환율은 82.99(2000년 수준=100)로 금융위기 때인 2009년 3월(79.31) 이후 17년 3개월 만에 최저치를 찍었다. BIS 통계에 포함된 64개국 중 일본(65.3) 다음으로 낮았다.

기록적인 약세를 이어가던 원화가 최근 강세로 전환한 데는 복합적인 요인이 작용한 것으로 분석된다.

먼저 국내 증시에서 외국인의 리밸런싱(자산 재조정)에 따른 대규모 매도세가 잦아들면서 달러 환전 수요가 줄어들었다. 지난달만 해도 코스피 시장에서 48조원 넘게 팔아치운 외국인의 이달 현재 순매도 규모는 9조8310억원 수준으로 감소했다.

SK하이닉스가 이달 초 미국주식예탁증서(ADR) 나스닥 상장으로 조달한 약 265억달러를 순차적으로 환전해 국내로 들여오고 있는 점도 환율을 끌어내린 요인으로 거론된다.

한국은행이 이달 금융통화위원회에서 기준금리를 0.25%포인트 올린 데 이어 연내 추가 인상 가능성까지 제기되면서 미국과의 금리 격차가 축소될 것이라는 기대감도 반영된 것으로 풀이된다.

문제는 중동 긴장이 다시 고조되면서 국제 유가를 끌어올리고 있다는 점이다. 지난 23일 9월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 100.69달러로 약 두 달 만에 100달러를 돌파했다.

이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 “고유가가 지속돼 글로벌 금리가 상승하면 위험자산에 대한 투자심리가 위축되고 원화가 약세 압력을 받을 수 있다”며 “이 경우에는 환율이 다시 1500원 수준으로 오를 가능성이 있다”고 말했다.

그러면서도 “수급 개선에 더해 반도체 수출 호조로 교역 조건까지 큰 폭으로 개선되고 있기 때문에 확전으로 이어지지만 않는다면 환율 하락 추세가 한동안 이어질 가능성이 높다”며 하반기 환율을 1430~1500원 수준으로 전망했다.

임환열 우리은행 이코노미스트는 “중동 긴장에만 집중해 환율이 다시 1500원대로 오를 확률은 높지 않아 보인다”며 “2분기 국내 GDP(국내총생산) 성장률 호조로 하반기 한은의 금리 인상 기조가 유지될 것으로 예상되고 국내 증시를 이탈했던 외국인 자금의 복귀 가능성을 고려하면 환율이 1380원까지 더 떨어질 수도 있다고 판단된다”고 말했다.