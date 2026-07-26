미 국방, 이란전 전사자 18명→14명 수정…‘사상자 축소’ 논란

미국 국방부가 미·이란 전쟁 전사자 수를 하루 만에 18명에서 14명으로 수정하면서 사상자 축소 의혹이 커지고 있다. 유족들은 “희생을 지우려는 것”이라며 반발했고, 민주당 의원들은 정확한 사상자 현황을 공개하라고 촉구했다.

25일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미 국방부는 지난 22일 홈페이지를 통해 미·이란 전쟁 전사자가 18명이라고 발표했다. 그러나 이튿날 별다른 설명 없이 전사자 수를 14명으로 고쳤다.

국방부는 “일시적인 데이터 오류” 때문이라고 해명했지만, 이날까지도 홈페이지에는 전사자가 14명으로 표시돼 있다.

익명을 요구한 국방부 관계자들은 NYT에 최근 요르단에서 사망한 미군 3명과 이라크에서 숨진 미군 1명은 도널드 트럼프 대통령이 지난 4월 휴전을 선언한 이후 숨졌기 때문에 전사자 통계에서 제외했다고 설명했다.

그러나 트럼프 대통령은 국방부가 전사자 수를 14명으로 수정한 당일에도 다른 미국 전쟁의 전사자 수와 비교하며 “한 명의 사망자도 너무 많지만, 이번 전쟁에서는 18명이 숨졌다”고 말했다. 대통령의 발언과 국방부 공식 통계가 엇갈리면서 혼선이 커지고 있는 것이다.

유족과 참전용사들은 강하게 반발했다. 이번 전쟁으로 형이 중동에 파병된 도미닉 아시오티(36)는 “국방부의 수치 변경은 심각한 무능이거나 현실을 왜곡하려는 고의적 시도”라며 “러시아가 우크라이나 전쟁 사망자 수를 은폐하는 것과 다르지 않다”고 비판했다.

민주당 상원의원들도 피트 헤그세스 국방장관에게 서한을 보내 전사자와 부상자 현황을 모두 공개하라고 요구했다. 이들은 서한에서 “국방부는 전쟁 기간 내내 시의적절하고 포괄적인 사상자 보고를 일관되게 제공하지 못했다”며 “미국 국민과 의회, 군인과 가족들은 전쟁으로 인한 인명 피해에 대한 완전하고 정확한 정보를 알 권리가 있다”고 지적했다.

휴전 결렬 이후 국방부는 군사 전략은 물론 부상자 규모에 대한 정보도 거의 공개하지 않고 있다. 전쟁 관련 공식 브리핑도 지난 5월 초를 끝으로 중단된 상태다. 앞서 NYT는 국방부가 요르단 주둔 미군 기지에 대한 이란의 세 차례 공습으로 수십 명의 미군이 다치고 헬리콥터 여러 대가 파손된 사실을 축소하거나 공개하지 않았다는 의혹을 제기한 바 있다.

NYT는 미군 사망 문제가 트럼프 행정부에는 더욱 민감한 사안이라고 전했다. 트럼프 대통령과 헤그세스 국방장관은 2021년 아프가니스탄 카불 공항 자살폭탄 테러로 미군 13명이 숨진 사건을 두고 조 바이든 당시 대통령과 로이드 오스틴 국방장관, 카멀라 해리스 당시 부통령에게 반복적으로 정치적·도덕적 책임을 물어왔다.

국방부가 공개한 자료에 따르면 지금까지 공식 확인된 전사자는 지난 3월1일 쿠웨이트 슈아이바항 공격으로 숨진 육군 병사 6명, 같은 날 사우디아라비아 프린스 술탄 공군기지 공격으로 부상 후 사망한 육군 병사 1명, 3월12일 이라크 서부에서 KC-135 공중급유기 추락으로 숨진 공군 장병 6명, 지난 1일 아라비아해에 비상착륙한 뒤 실종·사망한 해군 헬기 조종사 1명 등 모두 14명이다.