인천 강화도서 ‘한강하구 평화의배 띄우기’ 진행

‘2026 한강하구 평화의배 띄우기 행사’가 인천 강화군 석모도 하리선찬장과 서검도에서 열렸다.

7.27 한강하구 평화의배 띄우기 조직위원회는 지난 25일 인천 강화에서 ‘한반도 평화의 물결, 한강하구로부터’라는 주제로 한강하구 평화의 배 띄우기 행사를 개최했다고 26일 밝혔다.

이날 행사에는 박찬대 인천시장과 도성훈 인천시교육감, 정용 서검도교회 담임목사, 평화의배조직위 상임공동대표 등 120명이 참여했다.

1953년 7월 27일 한국전쟁 정전협정 상 ‘한강하구는 민간선박의 항행에 개방한다’는 내용을 근거로 시민사회와 종교계 등은 2005년부터 매년 7.27한강하구 평화의 배띄우기 행사를 진행하고 있다.

박 시장은 축사에서 “2005년부터 시작해 20회가 넘도록 평화의 뱃길을 잊지 않고 꿋꿋하게 이어온 시민사회에 깊은 존경을 표한다”며 “평화의배가 한반도 평화의 물꼬를 여는 귀한 출발점이 되길 바란다”고 말했다.

도 교육감도 “인천교육은 학생들이 평화를 역사로만 배우는 것이 아니라, 접경지역을 직접 체험하며 공존의 가치를 몸으로 익히도록 하고 있다”며 “한강하구에 띄운 평화의 배가 한반도 평화의 물결이 되고, 우리 아이들의 마음속에도 평화의 씨앗으로 오래도록 이어지길 바란다”고 말했다.

윤미경 평화의 배 조직위 상임공동대표는 “한강하구 중립수역에 평화의 배가 뜨는 날, 평화와 상생의 길이 열릴 것“이라고 강조했다.