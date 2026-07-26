이 대통령, 빅테크 CEO와 샌프란 ‘깐부회동’…브라질로 이동

24일에는 젠슨 황 CEO 등과 만찬

미주를 순방 중인 이재명 대통령은 25일(현지 시간) 미국 샌프란시스코 시내에서 실리콘밸리 벤처캐피털 업체들을 만나 “세계의 인재와 기술, 자본이 대한민국에 모여 다음 30년의 성장 기회를 함께 만들어 갈 수 있도록 대체불가 대한민국의 든든한 파트너가 되어 주길 부탁드린다”고 말했다. 이 대통령은 전날에는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 미 빅테크 CEO 등과 만나 맥주를 마시는 이른바 ‘샌프란 깐부 회동’을 했다. 이 대통령은 이날 1박2일 샌프란시스코 일정을 마치고 두 번째 방문국인 브라질로 이동했다.

이 대통령은 이날 샌프란시스코 방문 마지막 일정으로 현지 벤처캐피털 업체들을 만나 “대한민국 정부는 세계에서 가장 투자하기 좋고, 창업하기 좋은 환경을 만들어 갈 것”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 “미국은 세계 최고 수준의 벤처투자 역량과 글로벌 네트워크를 갖추고 있고, 대한민국은 뛰어난 기술력과 제조 경쟁력, 또 역동적인 창업 생태계를 갖추고 있다”며 “두 나라 강점이 결합되면 우리는 다음 세대의 삼성, 현대, SK, 네이버, 그리고 세계를 선도할 새로운 글로벌 혁신 기업을 함께 만들어 낼 수 있을 것”이라고 말했다.

이날 행사에는 앤드리슨 호로위츠의 마틴 카사도 제너럴 파트너, 세콰이어 캐피털의 알프레드 린 공동대표, 제너럴 캐털리스트의 헤먼트 터네자 대표, 뉴 엔터프라이즈 어소시에이츠 토니 플로렌스 공동대표, 라이트스피드 벤처 파트너스의 배리 에거스 공동창업자, 코슬라 벤처스의 비노드 코슬라 창업자 등이 참석했다.

앞서 이 대통령은 이날 샌프란시스코 한 호텔에서 열린 동포 오찬 간담회에서 “저의 목표는 대한민국을 대체 불가능한 나라로 만드는 것”이라며 “대한민국 없이는 인공지능도 산업발전도 가능하지 않다는 영역을 최대한 많이 만들어내는 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “정상회담을 하면 듣는 이야기가 몇 가지 있다”며 “선진국은 자기들 나라에 반도체 공장을 하나 세우자는 요청이 제일 많고, 중진국은 방어 미사일 시스템, 방공망을 빨리 먼저 줄 수 없겠느냐는 부탁을 한다”고 말했다.

이 대통령은 “요즘 한국을 방문하고자 하는 외국 정상들의 요청이 참 많아졌다”며 “아내가, 딸이, 아들이 K팝 팬인데, 아니면 한국을 좋아하는데 한국을 꼭 가봐야 한다(는 이야기)”라고 말했다.

이 대통령은 “대한민국의 변화된 위상을 말해준다”며 “과거에는 (대한민국 하면) 흑백사진에서 전쟁 속 부모를 잃은 어린아이들이 길을 헤매는 그런 장면이 떠올랐지만, 지금은 깨끗한 서울의 거리, 등산을 다니는 편안한 모습, 밤에도 여성 혼자 다녀도 아무 문제가 없는 거리(가 떠오른다)”고 말했다.

앞서 이 대통령은 전날에는 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO와 연쇄 회동을 하고 인공지능(AI) 협력 방안을 논의했다.

이 대통령은 이후 젠슨 황 엔비디아 CEO, 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등과 함께 샌프란시스코의 한 식당에서 맥주와 피시앤칩스를 곁들인 만찬 회동을 했다.

젠슨 황 CEO는 지난해 한국 방문 당시 이 회장, 정 회장과 깐부 치킨에서 치맥 회동을 해 화제가 된 바 있다. 이 대통령은 만찬 전 열린 젠슨 황 CEO와의 면담에서 당시 ‘깐부 회동’을 언급하며 “서울에서 봤어야 하는데 언제나 가죽점퍼가 잘 어울린다”며 “서울에서 치맥하는 장면을 방송에서 여러 차례 봤는데 저도 함께하고 싶었는데 좀 아쉬웠다”고 말했다.

이 대통령은 만찬에서 참석자들에게 “우리나라에서는 가족을 밥을 같이 먹는 사이인 식구라고 한다”며 “내가 ‘우리는’ 하면 ‘식구다’ 한번 해달라”며 건배사를 제안했다. 젠슨 황 CEO도 “위 아 패밀리(We are family)”라고 화답했다.