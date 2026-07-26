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본문 요약

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 상황에서 낮 최고기온이 39도 안팎까지 오르는 극심한 무더위가 이어질 것으로 전망된다.

소나기로 기온은 일시적으로 내려가겠지만, 비가 그친 뒤에는 습도가 높아지면서 체감온도가 다시 올라 무더위가 이어질 것으로 예상된다.

밤사이 최저기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야도 당분간 계속될 것으로 보인다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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장마 끝 ‘폭염’ 비상…펄펄 끓는 한반도

입력 2026.07.26 17:17

  • 반기웅 기자

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서울 낮 최고기온이 33도까지 오르는 등 전국적으로 폭염이 기승을 부린 지난 13일 서울 남산전망대에서 열화상 카메라로 촬영한 시내의 전경이다. 온도가 높은 부분은 붉게, 낮은 부분은 푸른색을 띤다. 강윤중 선임기자

서울 낮 최고기온이 33도까지 오르는 등 전국적으로 폭염이 기승을 부린 지난 13일 서울 남산전망대에서 열화상 카메라로 촬영한 시내의 전경이다. 온도가 높은 부분은 붉게, 낮은 부분은 푸른색을 띤다. 강윤중 선임기자

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 상황에서 낮 최고기온이 39도 안팎까지 오르는 극심한 무더위가 이어질 것으로 전망된다.

26일 기상청에 따르면 월요일인 27일 전국 대부분 지역에서 최고체감온도가 33도를 웃도는 불볕더위가 이어지겠다. 남부지방은 최고체감온도가 35도를 넘는 곳도 있겠다.

수도권과 강원도에는 아침부터 저녁 사이 소나기가 내리겠다. 예상 강수량은 서울·인천·경기 10~50㎜, 강원 내륙·산지 10~60㎜다. 소나기로 기온은 일시적으로 내려가겠지만, 비가 그친 뒤에는 습도가 높아지면서 체감온도가 다시 올라 무더위가 이어질 것으로 예상된다.

밤사이 최저기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야도 당분간 계속될 것으로 보인다. 27일 아침 기온은 22~26도, 낮 기온은 28~37도가 되겠다.

장마가 사실상 종료되면서 본격적인 폭염 국면에 접어들 것으로 예상된다. 장마 영향권에서 벗어나면서 남쪽의 북태평양고기압이 한반도로 확장하고, 여기에 고온다습한 공기까지 더해져 체감온도는 더욱 높아질 것으로 전망된다.

주 후반에는 북태평양고기압 위로 티베트고기압이 겹치는 이른바 ‘이중 고기압’이 형성되면서 무더위가 한층 심해질 것으로 보인다. 아침 기온은 24~26도로 평년과 비슷하겠지만, 낮 기온은 31~39도로 평년(29~33도)을 크게 웃돌 것으로 기상청은 내다봤다.

기상청은 “당분간 폭염과 열대야가 이어지는 만큼 건강관리에 유의해야 한다”며 “장마가 종료된 이후에도 국지성 집중호우가 발생할 가능성이 있어 안전사고에도 대비해야 한다”고 밝혔다.

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