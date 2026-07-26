‘든든한 러닝 코치’ 갤럭시 워치9 차고 달려보니…“속도 늦추세요”

지난 23일(현지시간) 영국 런던의 가장 오래된 왕립 공원 ‘세인트 제임스 공원’에서 삼성전자의 신제품 ‘갤럭시 워치9’을 차고 달리기 체험에 나섰다. 1000만 구독자를 보유한 헬스 유튜버 ‘불리주스’(BullyJuice)와 함께 간단한 스트레칭을 마친 뒤 발을 내디뎠다.

다른 브랜드의 스마트워치를 착용하는 기자에게 가장 먼저 눈에 들어온 것은 화면 밝기였다. 이날 오후 4시, 런던의 강렬한 햇볕 아래에서도 워치 화면은 어느 각도에서 봐도 굴곡 없이 선명했다. 이번 삼성전자 언팩 행사에서 공개된 워치9과 워치울트라2 모두 사상 최대 밝기인 최대 5000니트의 고휘도 디스플레이를 적용했다.

이른 아침 5㎞ 달리기에 나선 터라 빨리 끝내고 쉬고 싶은 마음에 초반부터 속도를 냈다. 그러자 곧바로 “현재 페이스가 목표보다 빠릅니다. 속도를 늦추세요’”라는 안내음이 나왔다. 손목에 찬 워치가 오버페이스를 막아주는 ‘러닝 코치’ 역할을 하고 있었다.

실시간 심박수를 확인하고 페이스를 조절해가면서 1㎞ 정도를 달린 후 결과를 확인해 봤다. 구간별 속도부터 달리기 자세의 좌우 비대칭 정도, 지면 접촉 시간, 규칙성 등 달리기 상세 분석을 제공했다.

특히 신제품에 새로 적용된 ‘생체징후’와 ‘신체 체력지수’가 눈길을 끌었다. 호흡수 증가, 피부 온도 등 두 개 항목이 범위를 벗어났다는 표시가 떴다. 체성분과 심폐지구력 등 여러 지표를 분석하는 신체 체력 지수도 부족한 부분을 파악하기에 유용했다. 수면 중 심박수나 심박 변이도 등도 체크해주기 때문에 꾸준히 워치를 착용하면 건강 적신호인 수면 무호흡증을 별도 병원 검사 없이도 확인할 수 있다고 한다.

뛴 거리가 짧았던 탓인지 ‘영양 섭취 알림’은 울리지 않았다. 땀 손실량에 따라 수분 섭취를 권하는 기능은 장거리 달리기나 등산 등 야외 활동 시 도움이 될 듯했다. ‘일일 유산소 부하’는 사용자의 상태에 맞는 적절한 운동량을 안내한다. ‘삼성 헬스’의 러닝 코치 기능을 활용하면 사용자가 12분 달리기 테스트를 진행한 뒤, 운동 능력과 지구력 등을 분석해 1부터 10까지의 ‘러닝 레벨’도 부여한다.

워치9을 체험해 보니 러닝 내내 페이스를 잡아주고 운동 후 사후 신체 변화까지 파악해 주던 ‘디지털 러닝 페이스메이커’로서의 존재감이 크게 느껴졌다. 이날 체험 전 워치9 없이 사흘 연속 5~6㎞ 아침 달리기를 했을 때와는 달리, 러닝 시 몸의 반응과 변화까지 추적해 최적의 방향을 제시해주는 기능이 도움이 됐다.