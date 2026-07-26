이재명 대통령이 지난 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 국내 주요 대기업 총수들과 글로벌 빅테크 최고경영자(CEO)들이 참석한 가운데 열린 ‘AI(인공지능) 서밋’에서 AI 시대 한국의 비전을 담은 ‘샌프란시스코 AI 선언’을 발표했다. 이 대통령은 선언에서 한국을 대체 불가한 글로벌 AI 공급망의 핵심 국가로 만들고 AI의 혜택과 기회를 전 세계와 온 국민이 공유토록 하겠다는 포부를 밝혔다. 글로벌 AI 대전환기를 한국이 주도하겠다는 강력한 의지를 표명한 것이다.

이번 선언의 핵심은 한국이 세계 최고 수준의 메모리반도체 경쟁력을 바탕으로 안정적인 AI 반도체 공급기지가 되는 한편 제조와 물류 등 산업 현장에 AI를 적용하는 글로벌 AI 테스트베드도 되겠다는 것이다. 선도국과 개발도상국 간 AI 기술 격차를 줄이는 수평적 협력 네트워크를 제안하고, 모든 국민이 AI의 기회에서 소외되지 않는 ‘AI 기본사회’를 주창한 대목은 경제적 가치 창출을 넘어 포용적 성장도 선도하겠다는 의지를 보여준다. ‘AI 서밋’에 참석한 한국 기업과 미국 빅테크들이 반도체와 AI 분야에서 총 9500억달러(약 1390조원) 규모의 협력 방안을 발표한 것은 AI 공급망에서 한국이 차지하는 핵심적 위상을 재확인해준다. 특히 메모리반도체뿐 아니라 AI칩 파운드리(위탁생산)와 데이터센터, 로봇과 자율주행까지 협력이 확대된 것은 AI 생태계에서 한국의 역할이 대폭 확장됐다는 의미가 있다.

그러나 AI 주도국이 되겠다는 원대한 비전은 우리만의 독자적인 AI 기술 역량이 뒷받침되지 않는다면 자칫 사상누각이 될 수 있다. 단순히 메모리반도체 등 하드웨어를 공급하거나 빅테크의 플랫폼을 실물 현장에 적용하는 역할에 그쳐서는 글로벌 AI 패권 경쟁에서 주도권을 잡기 어렵다. AI 국가 경쟁력은 원천기술과 데이터, 그리고 이를 기반으로 자체적인 생태계를 만들 수 있는 ‘소버린 AI’(독자 개발 AI) 구축으로 달성된다.

빅테크에 기술과 플랫폼 주권을 의존하게 되면 향후 AI 산업 전반의 주도권을 빼앗기고 부가가치 창출의 하위 단계에 머물 수밖에 없다. 미국의 챗GPT나 클로드, 중국의 딥시크나 키미K3에 버금가는 한국형 거대언어모델(LLM)을 비롯해 인프라, 소프트웨어, 애플리케이션을 아우르는 독자적 AI 기술 확충이 필수적인 이유다.

정부는 이번 선언이 차질 없이 실천될 수 있도록 후속 협의와 정책 지원에 만전을 기해야 한다. 아울러 정부와 기업은 4700조원 규모의 메가프로젝트 투자와 글로벌 협력 네트워크를 발판 삼아 국내 AI 핵심 인재를 양성하고 AI 원천기술 개발 및 AI 생태계 육성에 역량을 집중해야 한다. 이번 선언이 대한민국이 AI 기술 주권을 확립하고 진정한 ‘글로벌 AI 허브’로 도약하는 출발점이 되기를 기대한다.