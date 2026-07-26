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본문 요약

폭염특보가 이어지고 있는 가운데 전국 농촌의 논과 밭에서 사망사고가 잇따르고 있다.

사고 당시 해남지역 낮 최고기온은 33.7도였으며 폭염경보가 발효 중이었다.

경남 사천에서도 지난 23일 논에서 90대 남성이 의식이 없는 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌다.

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“폭염 속 논·밭 작업 절대 안 돼요”···전국 농촌서 사망 잇따라

입력 2026.07.26 19:06

  • 강현석 기자

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지난 13일 폭염경보가 내려진 경북 경산시 한 밭에서 농민이 대파 모종을 심고 있다. 전날 경산과 포항에는 폭염중대경보가 한때 내려졌다가 폭염경보로 대체됐다. 연합뉴스

지난 13일 폭염경보가 내려진 경북 경산시 한 밭에서 농민이 대파 모종을 심고 있다. 전날 경산과 포항에는 폭염중대경보가 한때 내려졌다가 폭염경보로 대체됐다. 연합뉴스

폭염특보가 이어지고 있는 가운데 전국 농촌의 논과 밭에서 사망사고가 잇따르고 있다.

26일 오후 4시4분쯤 전북 완주군 봉동읍 한 밭에서 100세 여성 A씨가 숨진 채 발견됐다.

119가 현장에 도착했을 때 A씨는 이미 심정지 상태였던 것으로 알려졌다. 발견 당시 A씨 체온은 42.2도 였다고 소방 당국은 전했다.

폭염주의보가 내려진 완주군의 이날 낮 최고기온은 34.7도였다. 경찰은 A씨의 정확한 사망 원인을 조사하고 있다.

전남광주 해남군에서도 밭일하던 이주노동자가 쓰러져 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다. 지난 25일 오후 3시15분쯤 해남군 황산면에서 태국 국적 30대 이주노동자 A씨가 쓰러진 채 발견됐다.

A씨는 출동한 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. A씨는 밭에서 작업하던 중 어지럼증을 호소한 뒤 휴식을 위해 이동하다 쓰러진 것으로 알려졌다.

사고 당시 해남지역 낮 최고기온은 33.7도였으며 폭염경보가 발효 중이었다.

경남 사천에서도 지난 23일 논에서 90대 남성이 의식이 없는 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌다. 이 남성은 지난 25일 사망했다. 당시 사천지역 낮 최고기온은 33.9도를 기록했다.

경남에서는 지난 22일에도 고성의 한 비닐하우스에서 97세 여성이 쓰러져 병원으로 이송됐지만 숨졌다.

당국은 폭염이 기승을 부리는 낮 12시부터 오후 5시까지는 농작업과 야외활동을 자제하고, 충분한 수분 섭취와 휴식, 무더위쉼터 이용 등 폭염 예방수칙을 실천할 것을 적극 권고하고 있다.

영문번역(English Translation)
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