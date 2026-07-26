“폭염 속 논·밭 작업 절대 안 돼요”···전국 농촌서 사망 잇따라

폭염특보가 이어지고 있는 가운데 전국 농촌의 논과 밭에서 사망사고가 잇따르고 있다.

26일 오후 4시4분쯤 전북 완주군 봉동읍 한 밭에서 100세 여성 A씨가 숨진 채 발견됐다.

119가 현장에 도착했을 때 A씨는 이미 심정지 상태였던 것으로 알려졌다. 발견 당시 A씨 체온은 42.2도 였다고 소방 당국은 전했다.

폭염주의보가 내려진 완주군의 이날 낮 최고기온은 34.7도였다. 경찰은 A씨의 정확한 사망 원인을 조사하고 있다.

전남광주 해남군에서도 밭일하던 이주노동자가 쓰러져 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다. 지난 25일 오후 3시15분쯤 해남군 황산면에서 태국 국적 30대 이주노동자 A씨가 쓰러진 채 발견됐다.

A씨는 출동한 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. A씨는 밭에서 작업하던 중 어지럼증을 호소한 뒤 휴식을 위해 이동하다 쓰러진 것으로 알려졌다.

사고 당시 해남지역 낮 최고기온은 33.7도였으며 폭염경보가 발효 중이었다.

경남 사천에서도 지난 23일 논에서 90대 남성이 의식이 없는 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌다. 이 남성은 지난 25일 사망했다. 당시 사천지역 낮 최고기온은 33.9도를 기록했다.

경남에서는 지난 22일에도 고성의 한 비닐하우스에서 97세 여성이 쓰러져 병원으로 이송됐지만 숨졌다.

당국은 폭염이 기승을 부리는 낮 12시부터 오후 5시까지는 농작업과 야외활동을 자제하고, 충분한 수분 섭취와 휴식, 무더위쉼터 이용 등 폭염 예방수칙을 실천할 것을 적극 권고하고 있다.