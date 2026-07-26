경찰, 최영중 전 청주시의원 소환 조사···‘아동 성매매’ 혐의

의원직 사퇴했지만 의정비 200만원 지급

아동 성매매 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 경찰에 출석해 조사를 받았다.

26일 청주청원경찰서에 따르면 최 전 의원은 이날 오후 2시쯤 경찰에 피의자 신분으로 출석해 4시간 가량 조사를 받았다.

최 전 의원은 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 미성년자의제강간, 성착취물 제작, 성판매 권유 등의 혐의로 입건됐다.

최 전 의원은 2024년 10월부터 1년간 3차례에 걸쳐 차량과 모텔 등에서 중학생과 성관계를 가지고, 나체 사진을 촬영해 보내라고 요구한 혐의를 받고 있다.

최 전 의원이 경찰에 출석해 조사를 받은 것은 지난 5월에 이어 두 번째다. 경찰은 지난 15일 청주시의회 최 전 의원 사무실과 주거지 등에 대한 압수수색을 진행했다.

경찰은 “수사 중인 사안이어서 구체적인 내용은 확인해줄 수 없다”고 밝혔다.

최 전 의원은 지난 1일 취임했지만 경찰 수사 사실이 알려지자 지난 16일 의원직에서 물러났다. 하지만 청주시의회는 지난 20일 의정활동비와 월정수당 등 의정비 명목으로 최 전의원에게 200여만 원을 지급했다.

구속되지 않은 상태에서 자진 사직할 경우 ‘공소 제기 후 구금 상태’가 아니라는 조례 규정에 따라 의정비가 정상 지급된 것으로 전해졌다.

최 전 의원은 선거관리위원회에 4000만원 상당의 선거비용 보전도 청구한 것으로 알려졌다. 충북여성연대는 지난 24일 성명을 내고 “최 전 의원이 의정비를 챙겨간 것은 청주시민에 대한 명백한 기만”이라며 “부당하게 수령한 세비를 즉각 반납하라”고 요구했다.