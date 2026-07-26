올해 월드컵 16강전 미국과의 경기에서 벨기에는 네 번째 골인 직후, ‘트럼프 댄스’로 골 세리머니를 펼쳤다. 미국 선수 발로건에 대한 국제축구연맹(FIFA)의 1경기 출전정지 징계가 트럼프 미 대통령의 재검토 요청 후, 1년 유예로 번복되자 나온 세리머니였다. 벨기에 팀 소셜미디어 계정은 경기 뒤 “이것도 뒤집어보라”(overturn this)는 글로 트럼프에 대한 비판을 이어갔는데, 이것은 세계를 향해 공정성을 압박해온 권력자의 위선을 풍자한 것이다.



한국 사회에는 권력자의 위선을 온몸으로 비판하고 개혁해온 역사가 엄연히 존재한다. 이러한 전통 문학과 예술은 물론 최근의 대중문화에서까지 그 흐름이 잦아든 적은 없다. 특히 기득권에 대한 풍자는 민중으로부터 발전돼온 문화적 자산으로, 이 자산은 동료 시민을 조롱하며 얻는 ‘저급한 재미’가 아니라, 권력자의 위선을 폭로하는 ‘정의 실현’에 쓰여야 마땅하다. 그렇기에 조롱이 아니라 정의 실현에 대한 제지가 “표현의 자유”에 대한 침해이다.



최근 드러난 서울 소재 고교 야구부원들의 반역사적 인식과 이로 인한 ‘저급한 재미 추구’는 상대에 대한 한 번의 사과와 ‘비전문’ 강사가 진행한 전교생 대상의 ‘보여주기식’ 특강으로는 교정되지 않는다. 왜냐면 그들의 문제적 인식이 단시간에 이뤄졌을 리 없고, 이번에 처음 발현됐을 리 없고, 그렇기에 피해자가 상대 선수들뿐만은 아닐 것이기 때문이다.



그럼에도 반성했다는 ‘희망 섞인 추측’으로 출전정지 6개월에서 1개월로의 징계 감경은, 여론의 과도한 관심 탓에 용서 이외의 다른 선택지가 없었을 피해 학생들에게는 또 다른 부당함으로 느껴졌을 수 있다. 1개월 출전정지 조치가 피해자 아닌 가해자에 대한 온정주의를 선택한 한국 사회의 ‘저렴한’ 문제해결 수준을 드러낸 것은 물론이다.



2017년 미국 하버드대 합격생들이 비공개 인터넷 커뮤니티에서 인종차별, 성폭력, 홀로코스트 등을 조롱하며 소통했음이 알려지자, 하버드대는 조사 직후 최소 10명의 입학을 취소했다. 2019년 친구들과 주고받은 인종차별적 메시지로 한 학생은 입학 취소되었고, 이후 하버드대는 학생의 정직성, 성숙함, 도덕성에 의문이 제기될 경우, 합격을 철회할 수 있다고 밝혔다.



이렇듯 세계 최고의 명문 교육기관은 타자에 대한 조롱과 “표현의 자유”를 엄격히 구분하고 전자에 대해 냉정한 조치로써 한국 사회와는 다른 차원의 ‘경종’을 울려 깨닫게 한다. 이번 서울 소재 고교 야구부 학생들과 이들을 선별해 진학시킬 대학교, 그리고 이후의 프로팀은 세계 최고의 명문대가 내린 이 결정에 대해 어떻게 생각할지 궁금하다.



1개월 출전정지 조치라는 ‘징계인 듯, 징계 아닌, 휴식 같은 징계’는 “죄는 미워하되, 사람은 미워하지 말라”며 가해자를 향한 원칙 없는 온정주의를 고차원의 ‘도덕’으로 포장해 피해자에게 용서를 강요해온 한국 사회이기에 가능한 결정이다.



이로 인해 공감과 배려로 위로받았어야 했을 피해 학생들에 대한 온정은 발휘될 수 없었다. 이 뒤바뀐 공정 감각으로 가해 학생들 역시 성찰의 기회를 놓쳤다. 그러니 무엇을 위한 징계 조치인지 묻지 않을 수 없다.