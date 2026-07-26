반 친구는 ‘SOS’ 선생님은 CPR…심정지 고3 살렸다

119 구급대 도착 전에 호흡 회복 창원 고교 4명 하트세이버 추진

교실에서 심정지 상태에 놓인 고등학생이 교사와 같은 반 친구들의 응급처치로 의식을 회복했다.



26일 창원소방본부에 따르면, 지난달 16일 오후 3시6분쯤 경남 창원시 의창구의 한 고등학교 3학년 반에서 수업을 받던 학생 A군(18)이 책상에 엎드린 채 비정상적인 호흡을 이어가는 모습이 같은 반 친구 안세웅군에게 목격됐다. 안군은 “A의 호흡이 이상하다”고 교사에게 알렸다.



A군이 의식을 잃었다는 사실을 확인한 교사는 보건교사와 동료 교사를 불렀다. 현장에 도착한 동료 교사는 심폐소생술(CPR)에 나섰다. 보건교사는 A군을 심정지로 판단하고 주변에 있던 윤대훈군에게 자동심장충격기(AED)를 가져오라고 지시했다.



평소 보건 도우미로 활동한 윤군은 AED가 설치된 위치를 기억하고 있었고, 1분도 채 되지 않아 이를 교실로 가져왔다. 보건교사와 학생들이 심정지 상태의 A군에게 AED를 사용한 끝에 119 구급대가 도착하기 전 A군이 맥박과 호흡을 회복한 것으로 알려졌다.



현장에 도착한 119구급대는 A군의 상태를 확인한 뒤 병원으로 이송했다.



창원소방본부는 교사 2명을 포함해 안군과 윤군 등 4명에 대해 ‘하트세이버(Heart Saver)’ 선정 절차를 진행하고 있다. 하트세이버는 심정지 환자에게 심폐소생술을 하거나 AED를 사용해 생명을 구하는 데 기여한 시민과 공무원에게 수여하는 인증이다.



창원소방본부 관계자는 “교사와 학생들이 역할을 나눠 빠르게 대응한 덕에 A군이 호흡을 되찾을 수 있었던 것으로 보인다”며 “하트세이버 선정 결과는 다음달 공식 발표될 예정”이라고 말했다.

