“3년4개월 긴 기다림, 기본권이 축하받을 일이 돼선 안 돼”…한국서 난민 인정받은 가자 출신 유학생 살레 알란티시

가족과 평범하게 살 권리에 벅차 팔레스타인에 부정적 인식 많아 더 많이 말하고 알리는 활동 할 것

살레 알란티시(29)의 팔레스타인 가자지구 고향집에서 1㎞ 떨어진 거리에는 넓은 바다가 있었다. 그곳에서 함께 사진을 남긴 친구들 대부분은 현재 진행 중인 이스라엘·하마스 전쟁에서 죽었다. 알란티시의 고향집은 파괴됐고 가족들은 이집트로 피란 갔다.



가자지구 상황이 참혹해지자 2022년 12월 한국에 온 알란티시는 지난 16일 법무부에서 난민으로 인정받았다. 2023년 3월 난민 신청을 한 지 3년4개월 만이다. 그는 지난 24일 경향신문 인터뷰에서 “안정된 삶을 시작할 수 있게 돼 벅찬 기쁨을 느낀다”며 “가장 기본적 인권을 얻는 것이 축하할 만한 일이 됐는지 묻게 된다”고 말했다.



알란티시의 지난 3년4개월은 “삶이 멈춘 상태”였다. 지난해 여름 가자지구 출신자와 결혼했지만 난민으로 인정받지 못한 상황에서 배우자를 한국으로 부를 수 없었다. 건강보험이 따로 없어 병원에 가지 않도록 늘 조심했다. 알란티시는 “한국어를 배워야 할지 고민했다”며 “난민으로 인정되지 않으면 이 나라를 떠나야 하기 때문에 돈과 시간을 낭비하는 것일까 싶어 두려웠다”고 말했다.



그럼에도 알란티시는 자신을 ‘운이 좋은 난민’이라고 생각한다. 한국 정부의 난민 심사 결과를 받기까지 3~4년은 기본이며 7~8년을 기다리는 경우도 많이 목격해왔기 때문이다. 알란티시 자신도 난민 신청 이후 상당 기간을 “출입국관리사무소에서 아무런 메시지나 연락을 받지 못한 채” 기다려야 했다. 절차에 대해 문의할 때마다 “기다리라”는 답만 들었다. 팔레스타인 관련 강연에서 만난 이일 변호사(공익법센터 어필)의 법률적 도움이 심사 진행에 도움이 됐다.



알란티시는 “한국은 엄격한 난민 인정 제도를 갖고 난민을 상대적으로 적게 받아들이는 것으로 유명하다”며 “(난민 심사) 결론이 나기까지 오래 걸리는 건 문제”라고 했다. 그는 “평화롭게 살아갈 권리와 여행을 자유롭게 할 권리, 건강보험을 들 권리, 일할 권리 등 기본적 권리가 난민이 돼야 생긴다”며 “난민 신청자들이 같은 사람이라는 점을 한국 정부가 인지했으면 좋겠다”고 말했다.



알란티시는 난민 인정을 계기로 “애초에 난민이 될 수밖에 없었던 상황에 대한 분노와 씁쓸함”을 느끼게 됐다고도 했다. 계속되는 전쟁으로 가자지구 주민들은 각종 폭력과 폭격, 전기·수도·생필품 부족 등을 겪으며 고향을 떠날 상황에 놓여 있기 때문이다. 그가 한국에서 팔레스타인 연대 집회에 적극적으로 나가 발언하고, 가자지구 실태를 알리는 학교·비영리단체 강연 활동을 주로 해온 이유다.



알란티시는 한국 사회에서 팔레스타인에 대한 부정적 반응을 자주 경험해왔다. 팔레스타인 상황을 잘 모르기에 일어나는 일이라고 본다. 그는 “가자지구의 현실을 알면 그렇게 반응할 수 없을 것”이라며 “팔레스타인을 잘 모르고 오해하는 사람이 많은 것 같은데, 이러한 (인식의) 공백을 어떻게 채울 수 있을지 고민하고 있다”고 말했다.



알란티시의 답은 “더 많이 말하고 알리는 것”이다. 난민 인정을 통해 지위가 안정되며 활동을 더 적극적으로 해나갈 환경이 조성됐다. 알란티시는 한국 시민단체 등과의 연대 활동뿐 아니라 책 쓰기에 주력하겠다는 계획이다. 그는 “희망과 결단력을 갖고 한국에서 다음 삶의 장을 기대하고 있다”며 “팔레스타인 사람들의 권리를 지키고 투쟁에 대한 인식을 높이는 일을 더 적극적으로 해나가겠다”고 말했다.

