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북중미 월드컵 ‘깜짝 스타’ 보지냐, 칠레 명문 콜로콜로 입단

입력 2026.07.26 20:25

수정 2026.07.26 20:26

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카보베르데 ‘거미손’ 32강 이끌어

연봉 30만달러·18개월 계약한 듯

카보베르데 골키퍼 보지냐가 지난달 15일 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 H조 스페인전이 끝난 뒤 팬들에게 인사하며 기뻐하고 있다. 로이터연합뉴스

카보베르데 골키퍼 보지냐가 지난달 15일 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 H조 스페인전이 끝난 뒤 팬들에게 인사하며 기뻐하고 있다. 로이터연합뉴스

북중미 월드컵에서 돌풍을 일으킨 카보베르데 골키퍼 보지냐(40)가 칠레 명문 콜로콜로 유니폼을 입는다.

AP통신과 로이터통신은 25일 보지냐가 칠레 프로축구 콜로콜로와 계약을 맺었다고 보도했다. 아니발 모사 콜로콜로 회장은 “보지냐가 며칠 안에 칠레로 건너와 메디컬 테스트를 받은 뒤 에스타디오 모누멘탈에서 공식 입단식을 치를 예정”이라고 밝혔다. 계약 기간은 18개월인 것으로 전해졌다.

보지냐는 이번 월드컵에서 배출된 최고 스타 중 한 명이다. 그는 카보베르데의 사상 첫 월드컵 32강 진출을 이끌었고, 우승팀 스페인과 준우승팀 아르헨티나를 상대로 잇따라 선방쇼를 펼쳤다. 아르헨티나와의 32강전에서는 연장 접전 끝에 2-3으로 패했지만 대회 최고 골키퍼 가운데 한 명이라는 평가를 받았다.

보지냐는 월드컵 당시 소속팀이 없는 자유계약(FA) 신분이었다. 포르투갈 2부 샤베스와 계약이 끝난 뒤 새 팀을 찾은 그는 월드컵 활약을 발판으로 남미 명문 구단의 제안을 받았다. 콜로콜로는 기존 주전 골키퍼 부상으로 즉시 전력감이 필요했고, 다른 영입 대상과 협상이 무산되자 보지냐를 선택한 것으로 알려졌다. 콜로콜로는 2026시즌 칠레 프로리그에서 13승3패 승점 39점으로 압도적인 선두를 달리고 있다. 16경기에서 32골을 넣었고 13골을 내줬다.

이번 계약에는 마케팅 효과도 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 모사 회장은 월드컵에서 보여준 보지냐의 활약이 영입의 가장 큰 이유라고 설명하면서도 구단에 긍정적인 홍보 효과가 있으리라 기대했다. 보지냐는 경기장 안팎에서 모두 화제였다. 그의 SNS 팔로어는 대회 전 5만명 수준에서 현재 약 2900만명까지 늘었다.

콜로콜로는 1925년 창단된 칠레 명문 구단으로, 한 번도 강등되지 않고 칠레 프리메라 디비시온 최다(34차례) 우승을 차지했다. 1991년 칠레 구단 최초로 남미 클럽대항전인 코파 리베르타도레스를 제패했고, 이후 레코파 수다메리카나와 코파 인터아메리카나까지 우승하며 남미 정상에 오르기도 했다. 칠레에서 가장 많은 팬을 보유한 최고 인기 구단이다. 수도 산티아고가 연고로 에스타디오 모누멘탈을 홈구장으로 사용하고 있다.

현지 언론에 따르면 보지냐는 월 2만5000달러를 받는 조건으로 계약한 것으로 알려졌다. 연봉으로 환산하면 30만달러 수준으로 이전 포르투갈 2부에서 받은 월급 1만달러보다 크게 오른 금액이다.

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