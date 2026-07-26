전쟁 등 여파로 위험유산 6곳 추가…‘백제 연관’ 일 고대수도 신규 등재

부산 벡스코 세계유산위로 분주 대한민국관 7일간 9만여명 발길

지난 19일 부산 벡스코에서 개막한 제48차 유네스코 세계유산위원회에선 전쟁과 개발 압력에 놓인 세계유산의 위기도 부각됐다. 회의에선 세계유산협약에 가입한 196개국 가운데 선출된 21개 위원국을 중심으로 새로운 등재 후보지를 검토하고, 기존 등재 유산이 ‘탁월한 보편적 가치’(OUV)를 유지하고 있는지도 살핀다.



이번 회기에는 전쟁과 무력 충돌, 무분별한 개발로 위협받는 유산 6곳이 위험목록에 새로 포함됐다. 기존 세계유산 가운데 러시아가 점령 중인 우크라이나 크름반도의 ‘케르소네소스 타우리카 고대도시와 코라’, 레바논의 고대도시 ‘티레’, 수리남의 ‘파라마리보 역사도심’이 위험유산으로 지정됐다. 남수단의 첫 세계유산인 ‘보마-바딩길로 이동경관’, 레바논의 ‘아멜산 성채들’, 팔레스타인의 ‘세바스티아’는 긴급 절차에 따라 세계유산과 위험유산에 동시 등재됐다.



2013년 세계유산에 등재된 케르소네소스는 우크라이나 당국의 접근이 막히며 보호·관리에 차질을 빚었다. 위성사진 조사 등에서 무단 발굴과 대규모 건설, 완충구역 내 공원 조성으로 유산의 본래 모습과 가치가 훼손된 정황이 확인됐다. 러시아와 우크라이나는 키이우·르비우·오데사 등 우크라이나 세계유산의 보존 상태를 두고도 충돌했다. 위원회가 러시아의 침공에 따른 피해를 ‘개탄’하는 결정문을 채택하자 러시아는 정치적 문서라며 반발했고, 우크라이나는 러시아의 공격으로 문화유산이 파괴되고 있다고 맞섰다. 레바논 티레 심의에서도 레바논은 이스라엘의 반복된 폭격으로 유적이 훼손됐다고 주장한 반면, 이스라엘은 티레를 위협하는 것은 헤즈볼라라고 반박하며 책임 공방을 벌였다.



신규 등재도 이어졌다. 25일 중국의 ‘징더전 수공업 도자기 산업 유적’, 몽골의 ‘흉노 지배층 무덤군’, 아프리카 섬나라 코모로의 첫 세계유산인 ‘역사적 술탄국들의 메디나’가 세계유산에 올랐다. 26일에는 백제·고구려와의 교류 흔적이 남아 있는 일본의 ‘아스카·후지와라 고대 수도’, 프랑스 ‘1944년 노르망디 상륙 해변’, 핀란드 모더니즘 건축 거장 알바 알토의 ‘알토 작품군’ 등이 등재됐다. 27일에는 브라질 ‘아마조니아 극장들’ 등이 논의된다.



한국에서 처음 열린 세계유산위원회를 기념해 차린 ‘대한민국관’은 하루 평균 1만명 넘는 방문객이 몰리며 성황을 이루고 있다. 26일 국가유산청에 따르면 지난 20~26일 대한민국관 방문자는 9만3425명으로 집계됐다. 특히 ‘한국의 갯벌’이 확대 등재된 25일에는 1만9385명이 찾았다. 오전 입장 대기가 4시간이라는 안내까지 나온 26일에는 2만1282명이 몰리며 흥행이 이어졌다.



대한민국관은 위원회 기간 한국 문화를 소개하고자 마련한 공간으로 국가유산청과 행정안전부 국가기록원, 부산시 등 35개 기관이 참여해 전시·체험 행사를 진행한다. 국가유산 체험관, 국가무형유산 합동공개 등 한국의 전통을 다채롭게 선보인다. 특히 국가유산진흥원이 높이 9m의 대형 미디어폴과 키네틱 아트 등으로 구성한 실감형 미디어아트 전시 ‘헤리티지: 타임리스 타임’에는 관람 시간 내내 줄이 늘어섰다. 국가유산을 활용한 ‘굿즈’를 판매하는 ‘K-헤리티지 스토어’ 역시 인기를 끌었다. 20~25일 누적 판매액은 1억4638만원에 달했다. 예상보다 구매 수요가 많아 서울에서 상품을 추가로 들여오고 있다고 한다.



최근 K컬처에 대한 높은 관심을 반영하듯 개막 전부터 이전 위원회보다 많은 인원이 등록하면서 유네스코 본부에서도 놀라워했다고 국가유산청은 전했다. 지난 23일 기준 본회의에 참석하기 위해 등록한 사람은 162개국 3111명으로, 역대 위원회 가운데 가장 많은 것으로 파악됐다.

