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한화오션, 해양플랜트 글로벌 선급 인증

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본문 요약

한화오션이 해양플랜트 표준 모델에 대해 글로벌 선급 인증을 받았다.

한화오션 관계자는 "글로벌 FPSO 시장에서 차별화한 표준 플랫폼을 기반으로 수주 경쟁력을 강화하고 남미와 서아프리카 등 각 지역의 특성과 요구사항에 최적화된 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

이어 "글로벌 선급 인증은 남미·서아프리카를 중심으로 확대될 시장에서 경쟁 우위를 선점하는 기반이 될 것"이라고 밝혔다.

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한화오션, 해양플랜트 글로벌 선급 인증

입력 2026.07.26 20:34

수정 2026.07.26 20:35

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  • 손우성 기자

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남미·서아프리카 진출 발판 마련

한화오션이 해양플랜트 표준 모델에 대해 글로벌 선급 인증을 받았다. 남미와 서아프리카 시장 진출의 발판을 마련했다는 평가가 나온다.

한화오션은 26일 ‘표준 FPSO 기본설계’가 미국 선급 ABS의 검토 인증을 받았으며 노르웨이 선급 DNV로부터는 개념 승인(AIP)을 획득했다고 밝혔다.

FPSO는 부유식 원유 생산·저장·하역설비다. 이는 해저 시추구에서 원유와 가스를 끌어올려 정제하고, 저장 후 운반선 하역까지 담당하는 ‘바다 위 정유공장’으로 불린다.

최근 남미와 서아프리카 심해 유전을 중심으로 FPSO 수요가 늘고 있다.

앞서 한화오션은 서아프리카 심해 유전용 표준 FPSO 개념 설계를 개발해 2024년 ABS와 프랑스 선급 BV의 개념 승인을 받았다.

한화오션은 기존 프로젝트별 맞춤 설계 대신 검증된 표준 플랫폼을 바탕으로 설계·조달·건조 효율성을 높이는 FPSO 표준화 전략에 집중하고 있다. 수행 기간을 단축하고 원가 경쟁력을 확보할 수 있다는 장점이 있다.

한화오션 관계자는 “글로벌 FPSO 시장에서 차별화한 표준 플랫폼을 기반으로 수주 경쟁력을 강화하고 남미와 서아프리카 등 각 지역의 특성과 요구사항에 최적화된 솔루션을 제공하겠다”고 말했다. 이어 “글로벌 선급 인증은 남미·서아프리카를 중심으로 확대될 시장에서 경쟁 우위를 선점하는 기반이 될 것”이라고 밝혔다.

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