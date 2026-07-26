창간 80주년 경향신문

부산 ‘안강식당’·대전 ‘전주복집’, 백년가게로

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

부산 남구의 '안강식당'과 대전 유성구의 '전주복집'이 정부 지정 '백년가게'로 신규 선정됐다.

중소벤처기업부는 백년가게 150곳, 백년소공인 150곳 등 2026년 백년소상공인 300곳을 새로 지정했다고 26일 밝혔다.

중기부는 2018년부터 지역을 대표하는 백년소상공인을 지정·육성했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

부산 ‘안강식당’·대전 ‘전주복집’, 백년가게로

입력 2026.07.26 20:34

수정 2026.07.26 20:35

펼치기/접기
  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

‘백년소공인’엔 하남 해인방 등 지정

부산 남구의 ‘안강식당’과 대전 유성구의 ‘전주복집’이 정부 지정 ‘백년가게’로 신규 선정됐다.

중소벤처기업부는 백년가게 150곳, 백년소공인 150곳 등 2026년 백년소상공인 300곳을 새로 지정했다고 26일 밝혔다. 중기부는 2018년부터 지역을 대표하는 백년소상공인을 지정·육성했다.

백년가게는 30년 이상 된 음식점·도소매업 등을, 백년소공인은 15년 이상 제조업을 운영한 경우가 대상이다. 지금까지 총 2598곳(백년가게 1545곳, 백년소공인 1053곳)이 지정됐다.

이번에 백년가게로 새로 지정된 부산 안강식당은 1991년 식육식당으로 개업해 1994년부터 솥뚜껑 삼겹살을 대표 메뉴로 내놓고 있다. 대전 전주복집은 38년간 3대에 걸쳐 가업을 이어오며 전통과 전문성을 계승해왔다.

백년소공인으로 선정된 경기 하남시 해인방은 26년간 금속공예 제조업을 영위하며 미니어처 세공기술을 발전시켰다. 삼국시대 금속공예 기법을 현대적으로 재현·응용했다.

경기 안산시 동주염전은 1953년 개설 이후 전통 천일염 생산방식을 이어오고 있다. 전남광주 곡성군의 농업회사법인 미실란은 20년간 건강한 먹거리 생산을 위해 벼 품종을 연구해온 업체로, 자체 온라인몰 운영과 수출 확대를 통해 판로 다변화에 나서고 있다.

지정된 업체에는 ‘백년가게’ ‘백년소공인’ 인증 현판과 업체의 역사와 운영 철학을 담은 스토리보드를 제공한다. 소상공인 정책자금 우대, 소공인 지원사업 신청 시 가점 부여 등 다양한 우대 혜택도 지원한다.

중기부는 롯데웰푸드, 한국도로공사, 코레일유통 등과 협력해 백년소상공인 전용매장 조성, 온·오프라인 플랫폼 입점 지원, 동행축제와 연계한 기획전 개최 등 판로 확대사업을 추진 중이다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글