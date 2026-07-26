현대차, 전통차 제조 넘어 ‘도시 단위’ 피지컬 AI 솔루션 기업 전환

정의선, 샌프란시스코 AI 서밋 참석 ‘물류·생산 유기적 연결’ 비전 발표 엔비디아·구글 등과 협력 강화도

현대자동차그룹이 전통적인 자동차 제조업체의 경계를 넘어 자율주행과 로보틱스, 지능형 공장을 아우르는 ‘피지컬 인공지능(AI)’ 솔루션 기업으로 나아가겠다고 선언했다.



정의선 현대차그룹 회장은 지난 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘샌프란시스코 AI 서밋’에 참석해 그룹의 미래 피지컬 AI 비전과 글로벌 빅테크 연합 전략을 발표했다. 정 회장은 “현대차그룹은 전통적인 자동차 제조의 경계를 넘어 지금은 자율주행, 로보틱스, AI 팩토리 등 피지컬 AI 솔루션 기업으로의 전환을 추진하고 있다”며 “우리가 추구하는 궁극적인 피지컬 AI는 도시 레벨의 통합 지능화를 실현하는 것”이라고 밝혔다.



현대차그룹이 제시한 피지컬 AI 비전은 단계별 확장 구조를 갖추고 있다. 차량과 로봇 등 개별 기기의 지능화를 출발점으로 삼아 물류와 생산 전 공정이 AI로 유기적으로 연결되는 ‘AI 팩토리’ 등 특정 공간의 지능화를 거친다. 최종적으로는 에너지와 모빌리티, 인프라가 실시간 최적화하는 도시 단위의 통합 지능화로 확장하는 전략이다.



현대차그룹은 세계 최고 수준의 제조 역량과 보스턴다이내믹스를 중심으로 한 로보틱스 기술, 현장 데이터 등을 AI 모델 고도화로 선순환하는 ‘데이터 플라이휠’ 체계를 구축하기로 했다. 특히 휴머노이드 ‘아틀라스’와 사족보행 로봇 ‘스팟’ 등을 활용해 산업현장에서 데이터 선순환 구조를 다지겠다는 복안을 밝혔다.



여기에 속도를 내고자 전 세계 빅테크 기업과의 전략적 파트너십도 전면에 내세웠다. 엔비디아와는 블랙웰 GPU 5만장 공급계약을 비롯해 국내 ‘로봇 애플리케이션 센터’ 설립, 제조 디지털 트윈 구축 등 차세대 인프라 협력을 강화한다.



정 회장은 이날 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 별도 면담을 하며 이 같은 방안을 논의했다.



로보택시 기업 웨이모와는 미국 조지아주 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서 생산하는 아이오닉 5 기반 자율주행 파운드리 협력을 이어간다. 구글 딥마인드와는 보스턴다이내믹스의 로봇 자율성을 고도화하는 차세대 AI 모델 개발에 착수한다. 이를 통해 2028년까지 미국 내 연간 3만대 규모의 로봇 생산체계를 구축할 방침이다.

