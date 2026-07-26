‘불공정’에 분노한 인도 Z세대, 장관도 끌어내렸다

의대 문제 유출 사태에 5주간 시위 교육장관 사임…모디 정부 첫 낙마

인도의 Z세대 시민단체 ‘바퀴벌레국민당(CJP)’이 의대 입학시험 문제 유출 사태에 항의해 5주간 벌인 시위 끝에 다르멘드라 프라단 교육장관이 사임했다. 12년간 집권한 나렌드라 모디 정부에서 대중 시위로 장관이 물러난 것은 처음이다.



25일(현지시간) BBC와 인디언익스프레스 등에 따르면 프라단 장관은 이날 엑스를 통해 모디 총리에게 사직서를 제출했다고 밝혔다. 프라단 장관은 “(주요 시위 장소인) 잔타르 만타르를 비롯한 전국에서 벌어지는 상황이 반국가 세력에 악용되지 않도록 하기 위해 물러나기로 했다”며 “젊은이들의 꿈과 기대를 깊이 존중한다. 지난 10일간 벌어진 일을 보며 마음이 매우 아팠다”고 썼다.



프라단 장관은 모디 총리의 핵심 측근으로 꼽혀왔다. 모디 총리는 그동안 대중의 압력 때문에 장관이 물러나는 일은 없을 것이라는 입장을 고수해왔으나 집권 이후 처음으로 거센 여론에 밀려 현직 장관이 사퇴하게 됐다.



장관 사임 소식이 전해지자 CJP는 즉각 시위 종료를 선언했다. CJP는 성명을 내고 “이번 사임은 민주주의의 승리”라고 밝혔다. 뉴델리 시위 현장은 곧바로 축제 분위기로 바뀌었다. CJP 창립자인 아비짓 딥케는 무대에 올라 “우리가 해냈다!”고 외쳤고, 참가자들은 “혁명 만세” “인도의 승리”를 연호했다.



이번 사태는 지난 5월 실시된 의대 입학시험에서 일부 문제가 사전에 유출된 사실이 드러나면서 시작됐다. 전국 수백만명이 응시하는 인도 최대 규모의 입시에서 부정행위가 확인되자 학생과 청년층의 분노가 확산했고 지난달부터 전국적인 항의 시위로 번졌다. 의회로 향하던 시위대를 경찰이 강제 진압하는 과정에서 수십명이 다쳤고 이를 계기로 주요 도시에서 수십만명이 거리로 나섰다.



장관 사퇴로 시위는 일단 종료됐지만 청년층의 불만이 여전한 데다 야권도 이들의 요구를 지지하고 있어 시위가 재개될 가능성을 배제할 수 없다는 전망이 나온다. 인도는 전체 인구 14억명 가운데 약 40%가 25세 미만이며 지난달 기준 30세 미만 청년 실업률은 16.2%에 달한다.

