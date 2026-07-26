대이란 공습 ‘일시 정지’…전쟁 출구 찾는 트럼프

미사일 재고 소진에 “작전 중단” 호르무즈 개방 협상 진전 영향도 28일 워싱턴서 네타냐후와 회담

2주 가까이 걸프 전역을 뒤흔들던 포성이 잦아들었다. 미국이 지난 11일(현지시간)부터 13일 연속 이어온 대이란 공습을 잠정 중단하고 이란이 요르단 등 주변국에 대한 보복 공격을 멈추면서다. 종전 양해각서(MOU) 붕괴 이후 격렬한 공습을 주고받으며 ‘전면전 재개’ 가능성을 키워온 미국과 이란이 외교적 해법을 찾을 수 있을지 주목된다.



25일 액시오스·뉴욕타임스(NYT) 등 미국 현지 매체 보도를 종합하면 도널드 트럼프 대통령은 전날 참모진과 비공개회의를 하고 이란에 대한 군사작전 보류를 명령했다. 앞서 미 중부사령부(CENTCOM)는 2주간 이어온 대이란 공습을 24일 하루 동안 중단했다.



액시오스는 “이번 지시가 일회성인지 공습 중단이 당분간 이어질지는 불확실하다”면서도 오만의 중재로 진행 중인 미·이란 간 호르무즈 해협 재개방 협상이 실질적인 진전을 이룬 데 따른 조치로 해석된다고 전했다.



미사일, 탄약 등 재고가 빠르게 소진되고 있다는 우려도 작용한 것으로 보인다. NYT는 트럼프 대통령이 중동 지역 방공 미사일 재고가 부족하다는 댄 케인 합참의장의 보고를 받고 대이란 공습 중단을 지시했다고 보도했다.



트럼프 대통령은 협상 가능성을 열어뒀다. 그는 백악관에서 기자들과 만나 “이란은 합의를 원한다. 아직 때가 아니라고 생각하지만 나는 그들의 이야기를 들을 의향이 있다”고 말했다. “합의가 안 될 경우 즉각적인 군사 행동에 나설 것”이라며 군사작전 재개 여지도 남겼다.



이란도 중동 내 미 동맹국들을 겨냥한 보복 공격을 전면 중단했다고 26일 밝혔다. 모하마드 아크라미니아 이란군 대변인은 “우리의 군사 전략은 기본적으로 보복에 목적을 두고 있으므로 우리도 보복 작전을 중단했다”고 말했다.



미국과 이란 모두 전면전을 피하고 싶은 만큼 외교적 해법을 위한 숨 고르기일 수 있다는 관측이 나온다. 조 바이든 정부 국무부 선임 정책보좌관을 지낸 네가 앙하는 “미국은 어떤 형태로든 긴장 완화를 유도하려는 것으로 보이며 이란도 이에 상응하는 자제를 보일지 시험 중일 가능성이 있다”고 CNN에 말했다.



긴장 완화를 위한 미국의 노력에도 ‘제2전선’으로 여겨지는 홍해에서는 교전이 격화했다. 사우디아라비아가 주도하는 아랍 연합군은 친이란 예멘 무장세력 후티 반군의 사우디 선박 공격에 대한 보복으로 예멘 호데이다의 후티 관련 군사시설에 공습을 가했다. 이스라엘은 미국 중재로 맺은 2차 휴전 합의를 어긴 채 레바논 남부 공습을 계속했다.



한편 트럼프 대통령은 28일 워싱턴에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 회담한다. 두 사람이 직접 마주 앉는 것은 이번 전쟁 발발 이후 처음이다. 액시오스는 이번 회담이 향후 확전 여부를 가를 계기가 될 수 있다고 전했다.

