“국립의전원, 서울 설치” 목소리에…8년 공들인 전북 남원 반발

정은경 복지부 장관 “국립중앙의료원 옆 부지에 설립 희망” 발언 파문 전북 “지역의료 살리겠다는 취지와 배치”…청 “복지부 희망사항일 뿐”

국립의학전문대학원(국립의전원) 설립이 부지 선정부터 진통을 겪고 있다. 정부 안팎에서 당초 계획된 전북 남원 부지가 아닌 서울 설치를 요구하는 목소리가 나오면서 전북 지역사회에서는 “지역의료를 살리겠다는 입법 취지와 배치된다”며 반발하고 있다.



26일 전북도 등에 따르면 정은경 보건복지부 장관은 지난 24일 전주를 찾았지만 국립의전원 부지와 관련해 명확한 입장을 제시하지 않았다. 최근 출범한 국립의전원 준비위원회 역시 입지에 관한 구체적 방향을 밝히지 못하고 있다.



앞서 정 장관은 지난 16일 대통령 업무보고에서 “국립의전원 수련병원은 국립중앙의료원이 될 텐데 의료원 옆에 국립의전원 부지를 확보하길 희망한다”고 말한 바 있다. 즉 서울에 국립의전원이 들어오길 원한다는 얘기다. 김용범 청와대 정책실장이 “공공기관 이전 계획과 관련한 복지부의 희망 사항일 뿐”이라며 선을 그었지만 전북도 내에서는 남원 유치를 위해 지난 8년간 들인 노력이 물거품이 될 수 있다는 불안감이 돌고 있다.



지난 5월 공포된 ‘국립의학전문대학원 설립 및 운영에 관한 법률’의 입법 취지는 공공의료 인력을 양성해 지역의료 공백을 해소하는 데 있다. 학생 등록금을 전액 국비로 지원하는 대신 졸업 후 15년간 공공의료기관에서 의무 복무를 하도록 한다. 2029년 개교를 목표로 매년 100명을 선발한다. 이 때문에 이미 의료·교육 기관이 넘치는 서울 등 수도권에 국립의전원까지 두는 것은 법 취지에 배치된다는 게 전북의 의견이다.



남원은 법이 제정되기 전부터 국립 공공의료 인력 양성 기관 건립 예정지로 추진돼왔다. 정부와 당시 여당은 2018년 서남대 폐교 후 옛 의대 정원 49명을 활용해 남원에 국립공공의료대학(원)을 설치하기로 합의했고, 이후 관련 행정 절차를 진행해왔다. 남원시는 부지 감정 평가와 보상 협의를 거쳐 전체 예정 부지 6만4792㎡ 가운데 약 55%를 확보한 상태다.



박희승 더불어민주당 의원은 “서울 설립 계획을 전면 재검토하고 남원 설립을 조속히 확정해야 한다”며 “국립중앙의료원의 단계적 남원 이전도 적극 검토해야 할 것”이라고 촉구했다. 전북도는 정부에 대응하기 위한 자체 협의체 구성 방안도 살펴보고 있다.

