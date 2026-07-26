서울 강북아리수정수센터, 전국 최초 정수장 위생 안전 인증 취득

서울시가 운영하는 ‘강북아리수정수센터’가 전국 정수장 최초로 ‘정수장 위생 안전 인증’을 취득했다.



정수장 위생 안전 인증제는 2020년 타 지역에서 발생한 수돗물 유충 사고를 계기로 정수장 위생관리 수준을 높이고 안전한 수돗물 공급 체계를 구축하기 위해 기후에너지환경부가 2025년부터 시행한 제도다. 인증을 취득하려면 위생관리 10개 분야에서 85점 이상을 획득하고, 안전관리 10개 분야 전 항목에서 적합 판정을 받아야 한다.



강북아리수정수센터는 위생관리 분야에서 95점으로 평가됐다. 안전관리 분야에서는 전 항목 적합 판정을 받았다. 전국 정수장 가운데 정수장 위생 안전 인증을 받은 것은 이곳이 처음이다. 인증 유효 기간은 3년이다.



시 관계자는 26일 “인증 제도 시행에 발맞춰 2025년 3월부터 6개 정수센터의 시설 현황과 운영 실태를 인증 항목별로 면밀히 점검했으며, 사전 컨설팅을 진행해 인증 기준에 맞게 시설과 운영 체계를 하나씩 정비한 결과”라고 밝혔다.



강북아리수센터는 하루 100만t 규모의 수돗물 생산시설을 갖춘 전국 480개 정수장 중 세 번째로 큰 곳이다.



이번 인증은 서울시에서 운영하는 대규모 수돗물 생산시설의 위생·안전 관리 체계를 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.



권민 서울아리수본부장은 “강북아리수정수센터의 위생 안전 인증 취득은 원수부터 정수·생산에 이르는 전 과정을 체계적으로 관리하는 서울시의 위생·안전 관리 역량을 대외적으로 공식 인정받은 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 철저한 위생·안전 관리 체계를 유지하겠다”고 말했다.

