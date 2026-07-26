카이스트, 엔비디아와 기술 협력…‘인체 동작 파운데이션 모델’ 개발

웨어러블 로봇 연구 역량 인정 AI 테크놀로지센터 설립 합의

세계 최고 수준의 웨어러블 로봇 연구 역량을 보유한 카이스트가 젠슨 황의 엔비디아와 손잡고 인간의 움직임과 물리지능을 학습하는 ‘인체 동작 파운데이션 모델’ 개발에 나선다. 카이스트는 엔비디아와 피지컬 인공지능(AI) 분야 공동연구를 추진하기 위해 ‘엔비디아 AI 테크놀로지센터(NVAITC)’를 설립한다고 26일 밝혔다.



카이스트 기계공학과와 엔비디아는 ‘인간물리지능 테크놀로지센터’를 조직해 공동연구를 진행한다. 카이스트 인간물리지능연구센터가 거점 역할을 하며 향후 웨어러블 로봇과 휴머노이드, 디지털 트윈, 제조 분야 등으로 협력 범위를 확대할 계획이다.



인간물리지능연구센터는 웨어러블 로봇 분야의 공경철 교수 연구실과 바이오로봇 분야의 김정 교수 연구실을 중심으로 구축됐으며, 두 교수가 공동센터장을 맡고 있다. 인간이 일상 환경에서 움직이고 힘을 사용하며 균형을 유지하는 원리를 이해하고 이를 AI와 로봇 기술로 구현하는 연구를 수행한다.



특히 웨어러블 로봇을 활용해 축적한 대규모 인간 동작 데이터와 보행·운동 제어 기술은 인간 중심 피지컬 AI 개발의 핵심 기반으로 평가받는다. 공 교수는 창업기업 엔젤로보틱스를 통해 웨어러블 로봇 기술 상용화를 이끌어온 인물로, 이번 연구에서 인체 동작 파운데이션 모델 개발을 주도한다.



엔비디아에서는 찰스 청 NVAITC 시니어 매니저가 참여해 기술 조언과 개발자 지원을 담당한다. 엔비디아 옴니버스와 디지털 트윈 플랫폼을 활용한 연구·교육 프로그램도 운영할 예정이다.



양 기관은 운영위원회를 구성하고 6개월마다 연구 성과를 점검한다. 또 매년 국제 심포지엄을 열어 최신 연구 성과와 산업 동향을 공유할 계획이다.

