이란 “미국이 공격 멈춰 우리도 보복 중단”···중동 긴장 일단 ‘숨 고르기’

이란이 중동 내 미 동맹국들을 겨냥한 보복 공격을 전면 중단했다고 밝혔다. 미국이 이틀째 이란에 대한 공습을 멈춘 데 따른 조치다.

26일(현지시간) 모하마드 아크라미니아 이란군 대변인은 “미군의 공격이 이틀 전 밤까지 이어졌지만 최근 이틀 동안은 중단됐다”며 “우리의 군사 전략은 본질적으 보복에 목적이 있기 때문에 미국의 공격이 멈춘 만큼 우리도 보복 작전을 중단했다”고 밝혔다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 참모들과의 비공개 회의에서 이란에 대한 군사 작전 보류를 지시한 것으로 전해졌다. 이에 따라 미 중부사령부(CENTCOM)은 약 2주간 이어온 대이란 공습을 지난 24일부터 중단했다.

미국과 이란이 오만의 중재 아래 호르무즈 해협 재개방을 위한 협상을 진행 중인 가운데, 양측의 군사 행동 중단이 협상 진전의 신호라는 해석이 나온다.

일각에서는 미국의 방공 무기 부족이 공습 중단 결정에 영향을 미쳤다는 분석도 나온다. 뉴욕타임스는 트럼프 대통령이 중동 지역에 배치된 패트리엇 요격미사일 등 방공 미사일 재고가 부족하다는 댄 케인 합참의장의 보고를 받은 뒤 대이란 공습을 일시 중단하도록 지시했다고 보도했다.