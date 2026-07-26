수면마취 환자 불법 촬영한 의사 구속 송치

미용시술 빙자 마약류 불법 투약도 경찰, 마취 때 3자 입회 의무화 건의

수면마취 상태인 여성 환자의 신체를 불법 촬영한 남성 의사가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 이 의사는 미용시술을 빙자해 환자들에게 의료용 마약류를 불법 투약한 혐의도 받는다.



서울경찰청 광역수사단 마약범죄수사대는 수면마취 상태의 환자를 상대로 성범죄를 저지르고 의료용 마약류를 불법 투약한 혐의(마약류관리법 위반·성폭력처벌법 위반·준강제추행 등)로 40대 의사 A씨를 구속 송치했다고 26일 밝혔다. 50대 의사 B씨도 의료용 마약류를 불법 투약한 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 경찰은 투약자 등 사건 관계자 13명도 순차적으로 송치할 예정이다.



A씨는 2021년 7월부터 2022년 2월까지 수면마취 상태인 여성 환자 1명의 신체를 27차례 불법 촬영한 혐의를 받는다. A씨는 2021년 11월부터 2023년 11월까지 자신이 운영하는 의원에서 미용시술을 빙자해 내원한 환자 7명에게 프로포폴 등 의료용 마약류를 모두 71차례 불법 투약한 혐의도 받고 있다. 같은 건물에서 의원을 운영한 B씨도 2022년 7월부터 2023년 6월까지 환자 8명에게 프로포폴 등 의료용 마약류를 111차례 불법 투약하고 약 4억1700만원을 챙긴 혐의를 받는다.



A씨와 B씨는 정상적인 의료 목적 없이 결제 금액에 따라 수면마취제를 투여했다고 경찰은 밝혔다. 투약자는 하루 최대 1350만원을 결제하거나 64차례 의원을 찾아 총 2억5300만원을 쓴 사례도 확인됐다. 경찰은 수면마취제 투여 시 간호사 등 제3자가 반드시 입회하도록 하는 이른바 ‘샤프롱 제도’의 의무화를 관계부처에 건의했다.

