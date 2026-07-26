전·현 원내대표 ‘멱살 잡은’ 권영진…최고위, 징계 논의

국힘 상임위 배정 불만에 ‘후폭풍’ 원내지도부 “거취 정하라” 재요구 윤리위에 징계안, 시민단체 고발도

국민의힘 원내지도부가 26일 국회 상임위원회 배정 결과에 항의하며 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 권영진 의원(사진)에게 재차 거취 표명을 요구했다. 국민의힘은 27일 최고위원회에서 이번 사건에 대한 조치를 논의한다.



최수진 원내수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 권 의원에 대해 “본인 스스로가 거취를 정하는 것이 맞지 않나 싶다”며 “멱살을 잡은 일은 결국 폭력과 같다”고 말했다.



그는 “재발 방지를 위해서라도 강력 조치를 해야 한다는 것이 의원들 생각”이라며 “이번 사태를 유감스럽게 생각하고 빨리 민주당과 싸우는 데 더 집중해야 될 때라고 생각한다. 사태가 빨리 마무리되길 바란다”고 했다.



앞서 원내부대표단은 지난 24일 공식 성명을 내고 “폭력으로 의사를 관철하려는 모습은 조폭의 행태와 다를 바 없다”면서 “이번 사안은 결코 유야무야 넘어갈 수 없으며 합당한 절차에 따라 책임을 물어야 한다”고 밝혔다.



윤상현 의원은 이날 페이스북에서 “국민을 대표하는 헌법기관이자 공당의 일원으로서 결코 있어서는 안 될 일이었다”고 말했다.



유영하 의원도 “스스로 책임지는 모습을 보여야 한다고 생각한다”고 밝혔다.



앞서 권 의원은 지난 23일 상임위 배정에 대한 불만을 이유로 정 원내대표를 찾아가 멱살을 잡았다. 이 과정에서 고성과 욕설이 오갔고, 권 의원은 이를 만류하던 송언석 전 원내대표의 멱살도 잡은 것으로 전해졌다.



권 의원은 지난 24일 서면 사과문을 내고 “이유 여하를 불문하고 무조건 저의 부족함이고 잘못이었다”고 밝혔다. 그는 당초 내정됐던 행정안전위원회 야당 간사직도 사임했고, 차기 대구시당위원장 출마 의사도 접은 것으로 알려졌다.



권 의원에 대한 당 차원 조치는 이번주 최고위와 의원총회에서 결정될 것으로 보인다. 최보윤 수석대변인은 기자들과 만나 “원내에서 의원들이 사과로 끝날 일이 맞냐는 이야기가 나오는 상황인 것을 당에서도 충분히 인식하고 있다”며 “최고위에서 논의할 것으로 예상한다”고 말했다.



현재 당 중앙윤리위원회에는 권 의원 징계요구안이 접수된 상황이다. 권 의원은 한 시민단체에 의해 형법상 직권남용 및 강요, 폭행 등 혐의로 서울경찰청에 고발되기도 했다.

