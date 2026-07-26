젤렌스키 “러시아, 북한에 3만명 추가 파병 요청”

“이란에 ‘걸프국 미군기지’ 위성정보 제공도”…러 ‘이란 지원설’ 제기

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아가 북한에 3만명 추가 파병을 요청했다고 주장하며 북·러 군사협력 확대에 대해 경고했다.



젤렌스키 대통령은 25일(현지시간) 엑스에 올린 연설에서 “러시아가 북한으로부터 병력 3만명을 추가로 받으려 한다”며 “6월부터 러시아 보로네시주에서 이들을 수용할 준비가 진행되고 있다”고 밝혔다. 북한은 2024년 8월 우크라이나군이 러시아 서부 접경지인 쿠르스크주로 진입하자 상호방위조약에 따라 같은 해 10월부터 총 1만4000여명을 러시아에 파병한 것으로 알려졌다.



이번에 3만명이 파견되면 추가 파병 규모는 기존의 두 배 이상이 된다.



젤렌스키 대통령은 북한이 탄도미사일 발사대를 추가로 이전할 준비도 하고 있다고 덧붙였다. 그는 “러시아는 북한이 전쟁을 수행하는 법을 배우고 무기를 개선하며 실전 경험을 쌓도록 돕고 있다”면서 “이는 북한 미사일 사정권 안에 있는 아시아 모든 국가에 위협”이라고 강조했다.



젤렌스키 대통령은 러시아가 이란에 위성정보를 제공해 걸프지역 미군기지 공격을 지원하고 있다고도 주장했다. 그는 “7월 초부터 걸프국과 역내 미군기지에 대한 러시아의 위성 감시가 활발해졌고 해당 이미지가 이후 이란 쪽에서 포착됐다”고 했다. 이어 “러시아의 위성 촬영과 이란의 공격 사이에는 뚜렷한 상관관계가 있다”고 설명했다. 그는 “7월19~20일 이틀간 바레인 2곳, 요르단 1곳, 쿠웨이트 1곳 등 공군기지 4곳이 러시아 위성의 관심권에 포착됐다”며 해당 정보를 파트너국들과 공유하도록 우크라이나 정보당국에 지시하겠다고 밝혔다.



젤렌스키 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 올가을 추가 동원령을 준비 중이라고 경고했다. 그는 “올해 7개월도 채 안 되는 기간에 러시아군에 22만1000명이 추가 편성됐지만 같은 기간 사상자는 약 22만5500명에 달한다”며 “전사자 13만1000명, 부상자는 9만3000명 가까이 된다”고 주장했다. 그러면서 “푸틴은 더 많은 러시아인을 전쟁터에 보낼 준비를 하고 있다”고 했다.



자유유럽방송(RFE/RL)은 러시아와 북한이 젤렌스키 대통령의 주장에 대해 논평하지 않고 있다고 보도했다. 이 매체에 따르면 우크라이나는 전날 카스피해에서 러·이란 간 군수물자 운송선과 러시아 군함을 타격하는 등 무인기(드론) 공격을 이어가고 있다. 러시아도 같은 날 키이우 인근 드론 전시회장을 미사일로 공격해 최소 10명이 숨지고 100여명이 다쳤다.



지난 18일 푸틴 대통령은 러시아를 방문한 최선희 북한 외무상을 만난 자리에서 ‘특별군사작전’(우크라이나 전쟁) 수행을 지원한 북한 지도부에 재차 감사를 표했다. 또 “러시아와 북한 관계는 모든 분야에서 발전하고 있다”며 북·러관계를 높이 평가했다.

