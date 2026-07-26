베를린 성소수자 축제 ‘차량 테러’ 30명 사상···당국 “이슬람 극단주의 공격”

독일 베를린에서 성소수자 축제 참가자들을 향해 차량을 몰아 30명의 사상자를 낸 용의자가 과거 극단주의 테러단체 이슬람국가(IS)에 합류하려다 적발돼 최근까지 수감생활을 한 인물인 것으로 드러났다. 독일 당국은 이번 사건을 이슬람 극단주의 테러로 규정하고 수사를 벌이고 있다.

26일(현지시간) 알렉산더 도브린트 독일 내무장관은 기자회견에서 “현재까지 확보된 모든 정황은 이번 사건이 이슬람 극단주의에 의한 테러 공격임을 시사한다”고 밝다. 그는 용의자가 차량 돌진 이후 흉기를 휘두른 정황도 확인됐다고 설명했다.

레바논계 독일 국적자인 압둘 B(21)는 전날 오후 10시15분쯤 성소수자 축제 ‘크리스토퍼 스트리트 데이’가 열린 베를린 도심에서 흰색 밴을 몰고 인파를 향해 돌진한 뒤 달아난 혐의를 받고 있다.

이 공격으로 여성 1명이 숨지고 29명이 다쳤다. 부상자는 애초 16명으로 집계됐으나 이후 29명으로 늘었다. 이 가운데 최소 3명은 중태여서 사망자가 더 늘어날 가능성도 있다. 경찰은 차량 돌진 이후 흉기를 이용한 추가 범행이 있었는지, 공범이 있었는지 등을 함께 조사하고 있다.

독일 일간 쥐트도이체차이퉁(SZ)은 용의자가 지난해 말 레바논에서 독일로 귀국하는 길에 베를린-브란덴부르크 공항에서 체포돼 지난 5월까지 구금됐던 것으로 확인됐다고 보도했다. 당시 보안 당국은 그가 시리아로 이동해 IS에 합류하려했으며 테러를 모의한 정황을 포착했고, 이후 급진적·폭력적 성향의 위험인물로 분류해 관리했다.

경찰은 사건 직후 열화상 카메라를 장착한 헬기를 공원 상공에 띄워 추적하고 있다. 이날 새벽부터 용의자와 가족의 주거지를 압수수색했지만 아직 행방은 확인되지 않았다.

프리드리히 메르츠 독일 총리는 이번 사건을 “극악무도한 행위이자 독일 사회에 대한 공격”이라고 규정하며 “사건의 전모를 철저히 규명하고 최대한 엄중한 처벌을 내리겠다”고 밝혔다.

독일 국내정보기관 연방헌법수호청에 따르면 지난해 기준 독일에는 폭력 성향의 이슬람 극단주의자가 9110명 있다. 이중 1940명이 베를린에 거주하고 있다.

차량을 이용해 다중 인파를 노리는 공격은 IS 등 이슬람 극단주의 단체들이 반복적으로 사용해 온 테러 수법이다. 2016년 7월 프랑스 니스에서는 바스티유의 날 행사에 트럭이 돌진해 86명이 숨졌고, 같은 해 12월에는 튀니지 출신 IS 추종자가 베를린 크리스마스 마켓에서 트럭을 몰고 돌진해 13명이 사망했다.