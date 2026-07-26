“호르무즈서 유조선 폭발…지정 항로 벗어나 기뢰 충돌”

호르무즈 해협을 지나던 유조선이 기뢰와 충돌해 폭발했다고 이란 준관영 타스님 통신이 16일(현지시간) 보도했다.

이 유조선은 이란이 지정한 항로를 이탈해 운항하던 중 기뢰에 부딪힌 것으로 보인다고 통신은 전했다.

이란 당국은 “이란이 발표한 지정 항로를 이탈할 경우 그에 따른 모든 결과와 책임은 전적으로 해당 선박 측에 있다”며 경고해왔다.

이란 측은 아직 별도의 입장을 내놓지 않았다.