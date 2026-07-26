‘세계유산’ 한국 갯벌, 더 넓어졌다…유네스코, 2단계 확대 등재, 한국 유산으론 처음

여수·고흥·무안·서산 추가 “생물다양성 보전 가치 인정”

철새 길 따라…‘황해권 협력’ 이어질까

‘세계유산’ 한국 갯벌 넓어졌다

위원회, 추가 갯벌 후속 등재 권고

시민단체는 인천·경기 포함 요구

세미나서 “새들에겐 국경이 없다”

북·중과 보전 협력 논의 여지 넓혀

조수의 흐름이 만든 생명의 터전인 ‘한국의 갯벌’이 유네스코 세계유산에 확대 등재됐다. 한국이 보유한 17개 세계유산 중 2단계로 확대 등재된 첫 사례다.



유네스코 세계유산위원회는 지난 25일 부산 벡스코에서 열린 제48차 회의에서 ‘한국의 갯벌’의 2단계 확대 등재를 최종 결정했다. 한국에서 처음 열린 세계유산위원회에서 우리 유산의 등재가 확정됐다는 점에서도 의미가 컸다. 허민 국가유산청장은 “갯벌의 생물다양성 보전 가치와 유산의 완전성을 한층 강화한 매우 뜻깊은 성과”라고 소감을 밝혔다.



이번 결정은 2021년 제44차 세계유산위원회에서 세계유산으로 등재된 ‘한국의 갯벌’에 여수·고흥·무안·서산 갯벌을 추가해 기존 유산의 범위를 넓히는 ‘중대한 경계변경’을 승인한 것이다. 세계유산위원회는 ‘한국의 갯벌’이 생물다양성과 멸종위기종 보전의 중요성을 다루는 세계유산 등재기준 x(10번)을 충족한다고 인정했다. 황해 생태계와 동아시아~대양주 철새 이동경로의 핵심 서식지로서, 국제적으로 중요한 이동성 물새와 해양생물의 보전에 기여하는 자연유산으로서의 가치를 높이 평가했다.



이로써 ‘한국의 갯벌’은 보성·순천·여수·고흥갯벌, 신안·무안 탄도만갯벌, 무안 함해만갯벌, 고창갯벌, 서천갯벌, 서산갯벌의 6개 구성요소로 이뤄진 연속유산이 됐다.



이날 본회의에서 ‘한국의 갯벌’ 2단계 확대 등재가 확정되자 현장에선 “와아” 하는 환호가 터졌다. 한국 대표단과 관계자들은 손을 맞잡고 박수 치며 축하를 나눴다. 한국 안건이 불린 뒤 확대 등재가 확정되기까지 채 10분이 걸리지 않았다. 하지만 그 짧은 시간은 5년의 준비 위에 놓여 있었다.



앞서 ‘한국의 갯벌’은 2021년 서천갯벌, 고창갯벌, 신안갯벌, 보성·순천갯벌 등 4개 갯벌의 탁월한 보편적 가치(OUV)를 인정받아 세계유산 목록에 등재됐다. 당시 세계유산위원회는 유산의 가치를 더욱 완전하게 보여줄 수 있도록 2단계 확대 등재를 추진하라고 권고했다. 이에 따라 국가유산청·해양수산부·외교부와 충남·전남 등 지방자치단체, 한국의갯벌세계유산등재추진단, 지역주민과 전문가들은 생태 조사와 보호구역 지정, 주민 협의, 자연유산 등재 신청을 평가하는 세계자연보전연맹(IUCN) 심사 대응을 이어왔다.



‘한국의 갯벌’은 생물다양성 보전을 위해 세계적으로 중요한 서식지 중 하나다. 펄, 모래, 암반 등 다채로운 퇴적 환경을 터전으로 대형저서동물 1349종, 물새 114종 등 2400여종의 생명이 살아가고 있다. 특히 황해 연안은 호주·뉴질랜드에서 시베리아·알래스카로 연결되는 동아시아~대양주 철새 이동경로의 핵심 병목 구간이다.



‘한국의 갯벌’은 철새들의 긴 여정에서 대체할 수 없는 중간 기착지 역할을 한다. 전 세계에 수백마리만 남은 멸종위기종 넓적부리도요 등 멸종위기 조류 24종이 갯벌에 기대어 생명을 이어가고 있다.



이번 확대가 종착점은 아니다. 위원회는 추가 갯벌의 후속 등재를 추진하라고 권고했고, 시민단체들은 천연기념물 저어새의 번식지인 강화갯벌을 비롯해 장봉도갯벌, 송도갯벌 등 인천·경기 지역 주요 갯벌을 3단계 확대 대상에 포함해야 한다고 요구하고 있다.



개발 압력을 어떻게 관리할지도 과제다. 새만금신공항백지화공동행동은 신공항 예정지인 수라갯벌이 세계유산인 서천갯벌과 생태적으로 연결돼 있다며, 신공항 기본계획 철회와 새만금 잔존 갯벌의 추가 등재, 유산영향평가 실시를 요구했다. 이날 오후 회의에서 옵서버 자격으로 발언에 나서기도 했다.



남한과 북한, 중국을 아우르는 황해권 협력도 다음 과제다. 황해 서쪽의 중국은 2019년 장쑤성 옌청 일대를 세계유산에 올린 뒤 2024년 황허·랴오허 하구 등으로 ‘황해·보하이만 연안 철새보호구’를 확대했다. 북한도 지난 2월 문덕철새보호구가 있는 청천강 하구와 신도철새보호구가 있는 압록강 하구 등을 묶은 ‘조선민주주의인민공화국 서해안 연안습지’를 세계유산 잠정목록에 올렸다. 남북한과 중국의 갯벌이 철새 이동경로를 따라 하나로 이어지는 셈이다. 세계유산위원회는 2021년 ‘한국의 갯벌’을 등재하면서 관련국 간 협력을 강화하고 향후 초국가적 연속유산 등재나 기존 유산의 확대 가능성을 모색하라고 권고했다.



등재 직후 한국·중국과 국제기구 전문가들이 참여한 세미나에선 ‘황해 갯벌 및 연안습지 보전을 위한 협력에 관한 부산 성명’을 발표했다. 이날 한 참석자의 “철새들은 이미 황해를 하나로 연결하고 있으며, 새들에게는 국경이 없다”는 말처럼 세계유산과 철새 이동경로를 매개로 북한을 포함한 황해권 보전 협력을 논의할 여지를 넓혔다.



한국은 1995년 ‘석굴암·불국사’ ‘해인사 장경판전’ ‘종묘’를 시작으로 지난해 ‘반구천의 암각화’를 세계유산 목록에 올렸다. 내년에는 ‘한양의 수도성곽’이 등재에 도전한다.

