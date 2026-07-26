'박찬호 조카' 키움 김윤하, 18연패 사슬 끊었다···2년 만에 눈물겨운 승리

KIA 상대 5이닝 3실점 역투 2년 전 첫 승 후 ‘감격의 2승’

프로야구 키움 3년 차 투수 김윤하(21·사진)가 감격적인 승리를 품에 안았다. 약 2년에 걸친 18연패에 드디어 마침표를 찍는 승리였다.



김윤하는 26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와의 원정경기에 선발 등판해 5이닝 동안 산발 7피안타 1볼넷 3실점으로 막는 역투를 펼쳤다. 3실점은 솔로 홈런 3방으로 내준 점수였다. 삼진은 5개를 잡았다.



2024년 신인드래프트에서 키움이 1라운드에 지명한 우완 투수 김윤하는 한국 야구 레전드 ‘코리안 특급’ 박찬호의 5촌 조카로 이름을 먼저 알렸다. 일찌감치 재능도 인정받아 1군에서 꾸준히 기회를 얻었다. 그해 7월25일 두산전에서 7이닝 무실점 호투로 데뷔 첫 승리의 감격을 누리기도 했다.



하지만 이후 승리와 좀처럼 인연을 맺지 못했다. 지난해까지 17연패가 이어졌다. 김윤하는 올해 처음 선발 등판한 이달 5일 두산전에서도 패전투수가 돼 18연패에 빠졌다. 김윤하는 역대 투수 최다 연패 공동 2위의 불명예를 안았다. 역대 투수 최다 연패 기록은 장시환(LG)이 한화 시절인 2020년 9월27일 NC전부터 2023년 4월1일 키움전까지 당한 19연패다.



김윤하는 자칫 불명예 기록을 추가할 수 있는 이날 엄청난 집중력을 보였다. 막강 화력을 뽐내던 KIA를 효과적으로 봉쇄했다. 그러면서 팀이 7-3으로 앞선 6회 승리 요건을 채우고 마운드를 내려왔다. 타선도 김윤하를 초반부터 지원했다. 키움은 2회초 김건희의 1타점 중전 적시타로 선취점을 뽑아 김윤하의 어깨를 가볍게 했다. 3회 김웅빈이 우월 투런포를 날렸다. 3-0이던 4회 1사 만루에서는 추재현의 우전 적시타, 상대 폭투, 맷 데이비슨의 중월 2타점 2루타를 묶어 4점을 보탰다.



김윤하는 4회 김도영과 나성범의 연속 타자 솔로 홈런을 허용했다. 5회에는 박재현에게 솔로 홈런을 맞았지만 추가 실점은 막았다. 김윤하는 77개 공으로 선발 임무를 마쳤다. 스트라이크를 52개 잡는 공격적인 투구를 펼쳤고, 최고 구속은 시속 149㎞를 찍었다. 키움은 8-3으로 승리했다.

