순천 공장서 50대 노동자 추락해 사망

전남광주 순천의 한 공장에서 노동자가 추락해 숨졌다.

26일 전남광주시소방본부에 따르면 이날 오후 7시11분쯤 순천시 해룡면의 한 제조공장에서 용접 작업을 하던 50대 노동자 A씨가 7ｍ 높이에서 추락했다는 신고가 접수됐다.

A씨는 인근 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.

경찰은 공장 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.