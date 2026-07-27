폭우에 수익 줄고 폭염엔 땀방울…폐지 줍는 노인들 “어지러워도 나와야지”

장마철 물 먹은 폐지는 ‘20~30kg’ 차감 같은 무게에도 수입은 최소 600원 줄어 폭우 가면 폭염…평균 연령 78.1세 ‘취약’

지난 21일 오전 서울 마포구 창전동의 한 도로변. 거센 빗줄기 속 우의를 입은 이모씨(89)가 손수레(리어카)를 끌며 힘겹게 교차로를 건넜다. 폐지 330㎏과 맞바꾼 현금 1만2000원을 주머니에 막 넣은 참이었다. 20년째 폐지 줍는 일을 하고 있다는 그는 “폐지가 젖지 않았다면 1만3200원은 받았을 것”이라며 “비가 오면 리어카를 끄는 것도 더 힘든데 돈은 절반이 깎이는 기분”이라고 말했다.

폭염과 폭우가 오가는 여름철 날씨는 폐지 줍는 노인들에게 유독 가혹하다. 폭우가 오면 고물상은 폐지가 젖은 점을 고려해 최종 무게에서 20~30㎏을 빼고 폐짓값을 책정한다. 폐지값이 1㎏당 30~40원으로 폭락하면서 가뜩이나 생활고를 겪는 노인들 입장에선 힘을 더 들이고도 수입은 줄어드는 구조다.

폐지가 젖는 걸 방지하고자 비닐을 씌우기도 한다. 지난 23일 오전 서울 마포구 연남동의 한 고물상 앞에서 만난 황모씨(76)의 손수레에는 검은 비닐봉지로 싸인 책이 들어있었다. 그는 “젖지 않게 하려고 봉지로 싸뒀다”며 “다 젖은 걸 가져오면 무게에서 까니까”라고 했다.

이날 새벽부터 나와 200㎏의 폐지를 모아온 백은진씨(70)도 “젖었다고 값을 깎으면 기분이 나쁘다”며 “(고물상) 마음대로”라고 말했다. 창전동에서 18년째 고물상을 운영하는 A씨(54)는 “수년째 오는 분들이라 얼굴이 익숙해 최대한 (젖은 무게를) 덜 빼려고 하지만 안 뺄 수는 없다”고 했다.

비가 그쳐도 상황이 나아지는 건 아니다. 서 있기만 해도 땀이 흐르는 폭염과 싸워야한다. 서울 일부 지역에 폭염주의보가 발령된 지난 23일 오후 2시, 연남동 고물상 앞에 모여든 노인들은 “비가 내리든 눈이 오든 일한다” “어지러워도 나온다”고 말했다. 이들은 모자와 토시로 무장했지만 발갛게 달아오른 얼굴에는 굵은 땀방울이 맺혀 있었다. 이 시간 마포구 기준 기온은 31.9도, 습한 기운이 더해진 체감온도는 더 높았다. 한 노인은 토시로 얼굴을 닦으며 “요즘은 (일하러) 나오는 날을 일주일에 두 번 정도로 줄였다”고 했다.

짧은 휴식 후 노인들은 빈 손수레를 채우러 다시 도로로 향했다. 식당과 옷가게에서 추가로 내놓은 박스를 줍기 위해서다. 백씨도 다시 손수레를 끌고 홍익대 쪽으로 향했다. 그날 그가 폐지를 모아 손에 쥔 돈은 총 6000원이었다.

2024년 보건복지부가 발표한 전수조사에 따르면 전국에서 폐지를 줍는 노인은 총 1만4831명으로, 평균 연령은 78.1세였다. 이들의 여름철 장시간 야외 노동이 온열 질환과 안전사고로 이어질 수 있다는 지적에 따라 일부 지방자치단체는 폐지 줍는 노인을 지원하고 있다. 서울시는 자원봉사센터를 통해 모자와 부채, 생수 등을 제공하고 있다. 종로구 등은 공공일자리 사업을 통해 판매금액에 보조금을 더한 평균 30만원의 급여를 지급한다.

노인들의 폐지줍기 활동을 지원하기보단 제도적으로 보호해야 한다는 지적이 나온다. 허준수 숭실대 사회복지학부 교수는 26일 “폐지를 줍는 어르신들 대다수가 국민연금 제도의 초기 수혜를 비껴갔거나 자녀 부양 부재로 복지 사각지대에 내몰린 분들”이라며 “보조금을 주며 활동을 연명시키기보다는 위험 노동의 완전한 근절을 목표로 이들을 복지 체계 안으로 편입시켜야 한다”고 말했다.