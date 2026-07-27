배달원 왕지빙 ‘저공비행’, 루쉰문학상 수상 2000년대부터 시작된 중국 ‘신노동자 문학’ 경기 침체·플랫폼 노동 증가 맞물려 ‘화제’

“세상에 다섯 번째 계절이 있다면 분명 배달원들의 봄일 것이다.(如果人间有第五个季节 那一定是，小哥的春天)”

음식 배달원 시인으로 널리 알려진 왕지빙(57)의 시집 <저공비행>에 실린 표제시의 한 구절이다. <저공비행>은 2024년 출간된 왕지빙의 세 번째 시집으로 140명이 넘는 동료 배달원들을 인터뷰해 그들의 일상과 감성을 녹여낸 시집으로 사랑받아 왔다.

중국작가협회는 지난 15일 중국 최고 권위의 문학상인 루쉰문학상 시 부문 수상작으로 <저공비행>을 선정했다. 이는 중국 신노동자 문학의 쾌거로 받아들여지고 있다. 음식 배달원, 택배기사, 가사노동자 등 노동자들이 직접 쓴 시와 에세이가 ‘온라인 화제’를 넘어 중국 문학계에서 두각을 나타내고 있다.

1969년 장쑤성 쉬저우의 농촌에서 태어난 왕지빙은 학교를 중퇴하고 건설현장 목수, 폐지수집 일 등을 하면서도 21살 때부터 소설을 쓰는 등 문학의 꿈을 키워 왔다. 독서광이기도 했다. 자녀 교육을 위해 정착한 쿤산에서 식당을 운영하며 2018년부터 배달 일을 겸업했다. 왕지빙은 2019년 어느 겨울밤, 고객이 주소를 잘못 입력해 수시간 동안 헤매다 배달을 마쳤으며 플랫폼으로부터 배달료의 80%를 벌금으로 문 경험을 바탕으로 ‘서두르는 사람들’이란 시를 썼다.

배달 플랫폼이 300위안의 상금이 걸린 재능 경연대회를 열자 왕지빙은 이 시를 출품했다. 음식 배달원 관련 다큐멘터리를 준비하던 작가 양리핑이 왕지빙을 주목해 인터뷰했고, 인터뷰를 본 시인 천차오화가 이 시를 웨이보에 게재하면서 폭발적인 반응을 얻었다. 중국시인협회 위챗 공식 계정은 2020년 7월 25일 이 시가 웨이보에서 조회수 1300만회를 돌파했다고 소개했다.

경기가 침체하고 플랫폼 노동자가 폭발적으로 증가하면서, 8400만명 이상으로 추정되는 플랫폼 노동자들의 삶과 노동이 중요한 사회 문제로 부상하고 제도권 작가들 역시 관심을 기울인 가운데 ‘준비된 작가’가 발굴돼 스타가 된 것이다.

후안옌(47)이 쓴 노동 에세이 <나는 북경의 택배기사입니다>는 2023년 중국에서 폭발적인 베스트셀러가 됐다. 입소문만으로 온라인 연재가 100만회 이상 조회수를 기록했으며 판매 부수는 200만부에 달한다. 16개국과 판권 계약을 했으며 한국에서도 출간됐다.

책은 후안옌이 고등학교 졸업 후 스무 살 때부터 물류센터 야간 상하차, 택배기사, 패스트푸드 배달, 호텔 종업원, 쇼핑몰 경비원, 온라인 쇼핑몰 창업 등 19가지 직업을 거친 경험담이다. 왕지빙의 시가 노동자들의 소망을 그린다면 1979년생 후안옌의 에세이는 2000년대 중국 고도성장 과정을 떠받쳤던 노동자의 소외와 고난을 통찰력 있게 묘사한다. “일할 때 나는 자유에 대해 생각해본 적이 없었다. 일하지 않는 게 자유라고 생각했기 때문인지도 모른다.” “내 일당은 270위안이었다. 그게 내 노동 가치(‘몸값’이라고는 쓰지 말자) 한 시간에 30위안, 분당 0.5위안씩 성과를 내야 했다.”

왕지빙과 후안옌의 작품은 2000년대 움튼 ‘신노동자 문학’의 전통과 맞닿아 있다. 이전의 사회주의 노동자 문학은 주로 지식인이 창작해 노동자를 계몽의 대상으로 삼았던 반면 신노동자 문학은 일자리를 찾아 도시로 이주한 이주노동자 출신들이 직접 쓴다는 특징이 있다. 노동계급 해방이라는 주제보다 하층 계급의 잔혹한 절망이나 삶의 존엄성이라는 주제를 다룬다.

1990년생 작가 쉬리즈는 ‘나는 철로 만든 달을 삼켰다’라는 시에서 철과 폐수를 통해 노동자의 절망을 그려낸 대표적 작가다. 그는 2014년 자살로 생을 마감했다.

2010년대 신노동자 문학은 ‘쫓겨난 농민공 공동체’에서 탄생했다. 2017년 출간돼 폭발적 반향을 일으킨 <나는 판위쑤입니다>는 후베이성 출신 여성 농민공이자 입주 가사도우미로 일했던 판위쑤(당시 44세)가 피촌에서 토요일 문학수업을 들으며 처음 써낸 자서전이다. 도심 재개발로 베이징 시내의 낙후된 공간인 성중촌이 철거되자 농민공들은 베이징 외곽의 피촌으로 대거 이주했다. 피촌에서는 노동자를 위한 글쓰기 모임이 만들어졌고 대학교수와 대학생들도 참여했다.

간쑤성의 출신 농민공 여성 리원리는 <나는 판위쑤입니다>를 읽고 피촌 노동자 문학 수업에 참여하며 남편의 폭력과 고단한 생계를 시와 그림으로 풀어내며 주목을 받았다. 중국 노동자들의 삶을 시와 논픽션으로 기록한 전직 광부 천녠시와 사랑, 욕망, 뇌성마비와 함께 살아가는 삶과 같은 주제를 솔직한 시로 풀어낸 전직 농부 위슈화 등이 신노동자 문학의 대표 작가로 거론된다.

베이징시 당국은 무허가 건물을 정비한다며 2023년 전후로 문학 수업이 이뤄지던 피촌의 문화·교육 공간과 농민공의 역사를 다룬 노동자박물관 등을 철거했다. 그러면서도 당 중앙위원회와 국무원은 2017년 6월 <신시대 산업노동자 대오 건설 개혁 계획>을 발표하면서 문학·예술에서 산업노동자의 내면과 강점을 주목하라는 내용을 담았다. 이 같은 분위기에서 궁극적으로 삶의 희망을 담은 ‘다소 건전한’ 작품들을 당국과 제도권 문학계가 밀어주는 경향도 있다.

그러나 노동자 작가군의 등장과 이에 대한 폭발적 관심은 근본적으로는 경기 침체 국면에서 소외된 삶에 대한 대중적 관심을 반영한다는 평가가 나온다. 40~50대 노동자 작가들이 젊은 시절 중국 각지에서 겪었던 ‘피촌 공동체’ 경험이 창작열의 원천이 되고 있다는 시각도 있다.

베이징 소재 중국석유대학 강사 장원루는 미국의 저명 문학잡지 <세계문학 오늘(WLT)>에 실린 평론에서 왕즈빙의 시와 신노동자 문학이 “하층민을 도덕적으로 낭만화하는 문제점을 안고 있다”면서도 “그러나 신노동자 문학의 가치는 오랫동안 무시당하고 왜곡되고 심지어 낙인찍혀 온, 진정으로 하층민의 목소리를 들을 수 있다는 데 있다”며 “사회는 노동계급의 아름다움과 존엄성을 보여주는 왕지빙과 같은 작품들을 절실히 필요로 한다”고 논평했다.