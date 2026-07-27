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본문 요약

대법원이 지난 24일 예정됐던 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 등 사건 상고심 선고를 하루 전에 전격 연기했다.

명태균씨로부터 여론조사 결과를 무상 수수한 혐의를 받는 윤 전 대통령이 1심에서 징역 2년의 실형을 선고받으면서 앞서 같은 혐의로 무죄를 선고받았던 김 여사에 대한 판결에도 다시 관심이 쏠린다.

김 여사 사건 재판부가 이들 부부를 공동정범으로 볼 수 없다고 판단한 것과 달리, 윤 전...

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘무한 연기’된 김건희 선고…‘명태균 게이트’ 대법 판단 어떻게 될까

입력 2026.07.27 06:00

수정 2026.07.27 06:37

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  • 김정화 기자

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재판받는 김건희 여사. 사진공동취재단

재판받는 김건희 여사. 사진공동취재단

대법원이 지난 24일 예정됐던 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 등 사건 상고심 선고를 하루 전에 전격 연기했다. 이미 선고를 한차례 연기(1주일)한 뒤 재차 결론을 미룬 터라 그 배경과 최종 판단에 관심이 집중되고 있다.

26일 경향신문 취재를 종합하면 대법원은 지난 23일 오후 언론 공지를 통해 “피고인 김건희의 자본시장법 위반 등 혐의 사건은 전원합의체 회부를 위해 선고기일을 변경·추정(추후 지정)했다”고 밝혔다.

김 여사는 자본시장법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재, 정치자금법 위반 등 세가지 혐의로 기소됐다. 정치브로커 명태균씨가 연루된 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 1·2심 모두 무죄를 선고받았다. 대법원이 당초 예고한 선고일은 지난 16일이다. 두 번이나 선고를 미룬 끝에 최종 판단을 무기한 연기한 것이다. 특히 대법에서 상고심 선고 전날(23일) 전합으로 사건을 회부한 건 처음인 것으로 알려졌다.

대법원은 김 여사 사건의 전합 회부 사유를 밝히지 않았다. 법조계에선 김 여사처럼 명씨로부터 여론조사를 제공받은 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령과 오세훈 서울시장이 1심에서 잇달아 유죄 판결을 받은 것을 배경으로 본다.

윤 전 대통령 부부는 2021년 6월~2022년 3월 명씨로부터 총 2억7000만원 상당 여론조사 58회를 무상으로 받은 혐의로 각각 기소됐다. 김 여사는 1·2심 모두 무죄를 받았지만, 지난 13일 윤 전 대통령이 징역 2년을 선고받으면서 상황이 급반전했다.

김 여사 사건 1·2심 재판부는 명씨가 자신이 운영하던 미래한국연구소의 영업활동 또는 정치적 영향력 확대를 목적으로 일방적으로 여론조사를 제공했다며 김 여사에겐 무죄를 선고했다.

반면 윤 전 대통령의 1심 재판부인 형사합의33부(재판장 이진관)는 여론조사 14회 무상수수에 대해 유죄를 인정했다. 윤 전 대통령 부부와 명씨 사이에 ‘순차적·암묵적 의사의 합치’가 있었다며 김 여사에 대해서도 공동정범이 성립한다고 판시했다. 판결 직후 김 여사 사건을 수사한 민중기 특별검사팀이 “(16일로 예고된) 선고를 연기해달라”고 요청했고, 대법원이 받아들여 지난 24일로 한차례 선고가 미뤄졌다.

여기에 더해 지난 22일 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 사건에서도 1심 재판부인 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)가 오 시장에 대해 벌금 1000만원의 공직상실형을 선고했다. 재판부는 명씨 진술의 신빙성을 일부 인정하면서 오 시장이 여론조사 결과를 받고 그 비용을 후원자에게 대신 내게 한 것이 유죄라고 판단했다.

김건희 전 코바나 대표의 도이치모터스 주가 조작 사건 등 항소심을 담당한 재판장 신종오 부장판사가 새벽에 숨진채 발견된 6일 오전 서울 서초구 서울고법에서 관계자가 이동하고 있다. 사진공동취재단

김건희 전 코바나 대표의 도이치모터스 주가 조작 사건 등 항소심을 담당한 재판장 신종오 부장판사가 새벽에 숨진채 발견된 6일 오전 서울 서초구 서울고법에서 관계자가 이동하고 있다. 사진공동취재단

명씨가 연루된 정치자금법 위반 혐의 하급심에서 유죄 판결이 나오자 결국 대법원은 이례적으로 기일을 재차 연기했다.

그간 김 여사 사건은 오경미·권영준·엄상필·박영재 대법관으로 구성된 2부(주심 박영재 대법관)가 심리했는데, 전합에 회부되면 노경필 법원행정처장을 제외한 대법관 전원이 심리와 판단을 하게 된다. 재판장은 조희대 대법원장이 맡고, 현재 대법관 1명이 공석이어서 총 12명이 심리한다.

앞으로 전합에서는 여론조사의 성격과 정치자금법 위반 법리에 대해 조목조목 따져보고, 하나의 판단을 내릴 수 있을 만한 논리를 세울 것으로 보인다. 전합의 최종 판단이 미칠 파장은 적지않다.

윤 전 대통령이나 오 시장 1심 재판부 판단을 일부라도 받아들인다면 김 여사의 무죄 혐의도 뒤집을 가능성이 있다. 전합 심리를 거쳤는데도 김 여사 사건 1·2심 판단을 수긍해 원심을 확정하게 되면 반대로 윤 전 대통령과 오 시장 사건 항소심 판단이 달라질 가능성이 크다.

언제 결론이 날지는 예측하기 어렵다. 김 여사 사건이 전합으로 넘어가면서 특검법에 규정된 ‘3심은 2심 판결 선고일로부터 3개월 이내에 선고해야 한다’는 조항이 무의미해졌기 때문이다. 이 규정에 따르면 본래 김 여사의 상고심 선고 시한은 오는 28일이다.

오세훈 벌금 1000만원 선고 ‘트리거’는 명태균 진술···“100%는 아니지만 일부 객관적 정황”

법원이 22일 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 시장직 상실형에 해당하는 벌금 1000만원을 선고했다. 오 시장이 2021년 4·7 재보궐 선거 전인 1~2월경 명태균씨를 통해 자신을 위해 여론조사를 하도록 하고, 그 비용을 대납했다는 사실을 인정한 결과다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 이날 명씨의 진술과 오 시장의 후...

https://www.khan.co.kr/article/202607221922001

윤석열 ‘유죄’ 나온 명태균 여론조사…김건희·오세훈에도 영향 미칠까 [판결돋보기]

윤석열 전 대통령과 김건희 여사는 ‘정치적 공동체’로 볼 수 있을까. 명태균씨로부터 여론조사 결과를 무상 수수한 혐의를 받는 윤 전 대통령이 1심에서 징역 2년의 실형을 선고받으면서 앞서 같은 혐의로 무죄를 선고받았던 김 여사에 대한 판결에도 다시 관심이 쏠린다. 김 여사 사건 재판부가 이들 부부를 공동정범으로 볼 수 없다고 판단한 것과 달리, 윤 전...

https://www.khan.co.kr/article/202607150600171

‘샤넬 백’ 안 받았다→받았다→대가성 없어 무죄→결국 유죄…김건희 진술부터 2심까지 [판결 돋보기]

김건희 여사가 통일교 측으로부터 청탁을 받고 세차례에 걸쳐 금품을 수수한 혐의가 2심 법원에서 모두 받아들여졌다. 2심은 1심과 달리 김 여사가 윤석열 전 대통령 취임 전 받은 샤넬 가방에 대해서도 유죄로 인정했다. 김 여사와 윤영호 전 통일교 세계본부장, ‘건진법사’ 전성배씨 등의 1심과 2심 판결문을 보면 김 여사의 관련 진술이 어떻게 바뀌었는지,...

https://www.khan.co.kr/article/202605020600011

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