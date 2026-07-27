대법원이 지난 24일 예정됐던 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 등 사건 상고심 선고를 하루 전에 전격 연기했다. 이미 선고를 한차례 연기(1주일)한 뒤 재차 결론을 미룬 터라 그 배경과 최종 판단에 관심이 집중되고 있다.

26일 경향신문 취재를 종합하면 대법원은 지난 23일 오후 언론 공지를 통해 “피고인 김건희의 자본시장법 위반 등 혐의 사건은 전원합의체 회부를 위해 선고기일을 변경·추정(추후 지정)했다”고 밝혔다.

김 여사는 자본시장법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재, 정치자금법 위반 등 세가지 혐의로 기소됐다. 정치브로커 명태균씨가 연루된 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 1·2심 모두 무죄를 선고받았다. 대법원이 당초 예고한 선고일은 지난 16일이다. 두 번이나 선고를 미룬 끝에 최종 판단을 무기한 연기한 것이다. 특히 대법에서 상고심 선고 전날(23일) 전합으로 사건을 회부한 건 처음인 것으로 알려졌다.

대법원은 김 여사 사건의 전합 회부 사유를 밝히지 않았다. 법조계에선 김 여사처럼 명씨로부터 여론조사를 제공받은 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령과 오세훈 서울시장이 1심에서 잇달아 유죄 판결을 받은 것을 배경으로 본다.

윤 전 대통령 부부는 2021년 6월~2022년 3월 명씨로부터 총 2억7000만원 상당 여론조사 58회를 무상으로 받은 혐의로 각각 기소됐다. 김 여사는 1·2심 모두 무죄를 받았지만, 지난 13일 윤 전 대통령이 징역 2년을 선고받으면서 상황이 급반전했다.

김 여사 사건 1·2심 재판부는 명씨가 자신이 운영하던 미래한국연구소의 영업활동 또는 정치적 영향력 확대를 목적으로 일방적으로 여론조사를 제공했다며 김 여사에겐 무죄를 선고했다.

반면 윤 전 대통령의 1심 재판부인 형사합의33부(재판장 이진관)는 여론조사 14회 무상수수에 대해 유죄를 인정했다. 윤 전 대통령 부부와 명씨 사이에 ‘순차적·암묵적 의사의 합치’가 있었다며 김 여사에 대해서도 공동정범이 성립한다고 판시했다. 판결 직후 김 여사 사건을 수사한 민중기 특별검사팀이 “(16일로 예고된) 선고를 연기해달라”고 요청했고, 대법원이 받아들여 지난 24일로 한차례 선고가 미뤄졌다.

여기에 더해 지난 22일 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 사건에서도 1심 재판부인 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)가 오 시장에 대해 벌금 1000만원의 공직상실형을 선고했다. 재판부는 명씨 진술의 신빙성을 일부 인정하면서 오 시장이 여론조사 결과를 받고 그 비용을 후원자에게 대신 내게 한 것이 유죄라고 판단했다.

명씨가 연루된 정치자금법 위반 혐의 하급심에서 유죄 판결이 나오자 결국 대법원은 이례적으로 기일을 재차 연기했다.

그간 김 여사 사건은 오경미·권영준·엄상필·박영재 대법관으로 구성된 2부(주심 박영재 대법관)가 심리했는데, 전합에 회부되면 노경필 법원행정처장을 제외한 대법관 전원이 심리와 판단을 하게 된다. 재판장은 조희대 대법원장이 맡고, 현재 대법관 1명이 공석이어서 총 12명이 심리한다.

앞으로 전합에서는 여론조사의 성격과 정치자금법 위반 법리에 대해 조목조목 따져보고, 하나의 판단을 내릴 수 있을 만한 논리를 세울 것으로 보인다. 전합의 최종 판단이 미칠 파장은 적지않다.

윤 전 대통령이나 오 시장 1심 재판부 판단을 일부라도 받아들인다면 김 여사의 무죄 혐의도 뒤집을 가능성이 있다. 전합 심리를 거쳤는데도 김 여사 사건 1·2심 판단을 수긍해 원심을 확정하게 되면 반대로 윤 전 대통령과 오 시장 사건 항소심 판단이 달라질 가능성이 크다.

언제 결론이 날지는 예측하기 어렵다. 김 여사 사건이 전합으로 넘어가면서 특검법에 규정된 ‘3심은 2심 판결 선고일로부터 3개월 이내에 선고해야 한다’는 조항이 무의미해졌기 때문이다. 이 규정에 따르면 본래 김 여사의 상고심 선고 시한은 오는 28일이다.