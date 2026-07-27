12.5% 관세 말고 “또 남았다”···줄줄이 기다리는 ‘트럼프식 관세법’에 한국 경기 ‘캄캄’

미국이 지난 24일(현지시간) 무역법 301조에 근거한 추가 관세를 발효하면서 한국에 12.5%의 관세율을 적용했다. 이는 기존보다 2.5%포인트 높은 수준이다. 지난해 한·미 간 협의에서 제시된 상한선인 15%는 넘지 않았지만, 문제는 미국이 추가 관세를 부과할 수 있는 근거 조항이 아직 많이 남았다는 점이다. 관세 정책 불확실성이 이어지면서 국내 물가 상승 압력과 수출 둔화 우려가 커지고 있다.

26일 경향신문 취재를 종합하면, 한국 정부는 지난해 11월 한·미 간 협의에서 제시된 관세 상한 15%를 기준으로 미국 측과 추가 협의를 이어가고 있다. 정부는 미국의 이번 관세 발표 당시에도 미 측이 기존 합의를 존중하겠다는 입장을 재확인했다고 설명했다.

다만 향후 추가 관세 부과 가능성은 여전히 남아 있다. 미국은 이번 조치에서 무역법 301조의 ‘강제노동 수입 제재’ 규정만을 적용했고, 같은 법에 있는 ‘과잉 생산 수입품’에 대해서는 추가 관세를 부과하지 않았다. 미국 무역대표부(USTR)는 세계 시장에 저가 물량을 쏟아내는 구조를 불공정 행위로 규정하고 관련 수입을 제한하고 있다.

특히 자동차와 반도체 등 제조업 수출 비중이 높은 한국도 이러한 조치의 영향권에 들어갈 가능성이 있다. 미국은 지난 3월 한국을 포함한 16개국을 대상으로 과잉 생산 관련 조사에 착수했다. 한국 정부는 이에 대해 국내 제조업이 민간 중심으로 운영되고 있으며 양국 경제가 상호 의존적이라는 점을 강조하고 있다.

미국이 국가안보 등을 명분으로 한 다른 무역 법률을 활용할 여지도 있다. 도널드 트럼프 대통령의 권한으로 사실상 ‘무제한’으로 추가 관세를 부과할 수 있는 것이다. 무역법 301조 역시 미연방대법원이 위법 판결을 내린 국제비상경제권한법(IEEPA)을 대체하는 카드로 사용됐다. 또 IEEPA를 적용할 수 없게 되자 행정부는 즉시 ‘국제수지 적자 해소’를 이유로 150일 시한인 무역법 제122조를 발효했다. 무역확장법 232조(국가안보), 관세법 338조(차별적 대우 대응) 등도 대안으로 거론된다.

호르무즈 해협과 홍해 양측에서 중동국 간 무력 충돌이 지속하면서 유가 상승 압력이 높아지는 가운데, 대미 수출 둔화 우려까지 겹치며 한국 경제의 불확실성이 확대되고 있다.

국제금융센터(KCIF)의 황유선·이상원 연구원은 지난 24일 보고서에서 “이번 조치로 실효 관세율 상승 폭은 제한적이지만, 인플레이션에 대한 경계 심리는 이어질 가능성이 크다”고 분석했다. 미 기업들이 관세 불확실성에 대비해 가격 인상을 선제적으로 반영하고 있기 때문이다.

이어 “미국의 관세 정책이 무역적자 축소나 재산업화 측면에서 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있음에도, 관세는 트럼프 행정부가 선호하는 정책 수단인 만큼 앞으로도 특정국을 겨냥한 압박이 이어질 가능성이 크다”고 전망했다. 또한 “일부 국가의 보복 조치가 재보복으로 이어지면 단기적으로 금융시장 변동성이 확대될 수 있다”고 덧붙였다.

최창환 단국대 무역학과 교수는 ‘관세정책 변화의 경제적 영향분석: 품목별 수출입을 중심으로’ 보고서에서 미국이 10% 관세를 부과할 경우 한국의 대미 제조업 수출은 9.3%, 자동차 수출은 7.7% 감소할 것으로 분석했다. 특히 섬유·철강·전지 등 대체 가능성이 큰 산업일수록 타격이 클 것으로 예상된다.

앞서 USTR은 지난 23일(현지시간) 무역법 301조를 근거로 전 세계 60개 국가 및 경제권에 대해 추가 관세를 부과했다. 유럽과 동남아시아 국가에 대부분 10%를 적용한 것과 달리 한국과 일본에는 12.5%의 관세율을 부과했다.