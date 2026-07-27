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본문 요약

제22대 후반기 국회의 원 구성이 마무리되면서 외교통일위원회에는 최근 대립해온 국민의힘 안철수·권영세 의원과 한동훈 무소속 의원이 함께 보임된 것으로 26일 확인됐다.

안 의원이 "국회가 아닌 당사로 모이라고 처음 공지한 인물이 한동훈 당시 당 대표로 안다"고 증언하자 한 의원이 페이스북에서 "거짓 선동"이라고 반박하며 공방을 이어갔다.

안 의원은 지난 12일에는 기자회견에서 한 의원을 겨냥해 "이제 우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다. 복당을 단호히 반대한다"며 "계엄을 막은 것은 결코 한 의원 혼자가 아닌데 왜 그날의 역사가 오직 한동훈 한 사람의 영웅 서사가 돼야 하냐"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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외통위 안철수·한동훈·정청래, 예결위 이준석·한동훈…존재감 대결장 되나

입력 2026.07.27 06:01

수정 2026.07.27 06:38

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  • 이예슬 기자

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한동훈 무소속 의원(왼쪽)과 안철수 국민의힘 의원. 연합뉴스

한동훈 무소속 의원(왼쪽)과 안철수 국민의힘 의원. 연합뉴스

제22대 후반기 국회의 원 구성이 마무리되면서 외교통일위원회에는 최근 대립해온 국민의힘 안철수·권영세 의원과 한동훈 무소속 의원이 함께 보임된 것으로 26일 확인됐다. 예산결산특별위원회에는 한 의원과 이준석 개혁신당 대표가 같이 일하게 됐다. 이들이 존재감 대결을 펼칠 것이란 전망이 나오면서 외통위와 예결위가 새로운 ‘핫 상임위’로 떠오르고 있다.

외통위 소속 안 의원과 한 의원은 안 의원이 지난 8일 추경호 대구시장(12·3 비상계엄 당시 원내대표)의 비상계엄 해제 표결 방해 혐의 재판에서 한 증언과 관련해 신경전을 벌인 바 있다. 안 의원이 “국회가 아닌 당사로 모이라고 처음 공지한 인물이 한동훈 당시 당 대표로 안다”고 증언하자 한 의원이 페이스북에서 “거짓 선동”이라고 반박하며 공방을 이어갔다.

안 의원은 지난 12일에는 기자회견에서 한 의원을 겨냥해 “이제 우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다. 복당을 단호히 반대한다”며 “계엄을 막은 것은 결코 한 의원 혼자가 아닌데 왜 그날의 역사가 오직 한동훈 한 사람의 영웅 서사가 돼야 하냐”고 했다.

권 의원은 한 의원이 연루된 의혹이 있는 이른바 ‘당원 게시판 사태’에 대한 해명이 우선시되어야 한다며 한 의원 복당에 부정적인 의견을 밝혀왔다. 두 사람은 지난해 대선 당시 비상대책위원장이었던 권 의원이 김문수·한덕수 후보 단일화를 추진한 것을 두고 설전을 벌이기도 했다.

외통위에는 친한동훈계로 분류되는 송석준·고동진·김건 국민의힘 의원과 우원식·정청래 더불어민주당 의원도 보임됐다. 외통위가 야당 내부뿐만 아니라 여야 간 대결 장면도 분출할 것이란 관측도 나온다.

이준석 개혁신당 대표(앞)와 무소속 한동훈 의원이 지난 24일 국회에서 열린 예산결산위원회 전체 회의에 참석해 동료 의원들의 인사말을 듣고 있다. 연합뉴스

이준석 개혁신당 대표(앞)와 무소속 한동훈 의원이 지난 24일 국회에서 열린 예산결산위원회 전체 회의에 참석해 동료 의원들의 인사말을 듣고 있다. 연합뉴스

예결위에서 함께 일하게 된 한 의원과 이 대표는 회의장에서도 옆자리에 배치됐다. 두 사람은 지난 10일 정이한 개혁신당 부산시장 전 후보의 ‘피습 자작극’ 논란을 두고 신경전을 벌였다. 한 의원이 페이스북에서 “경찰과 개혁신당은 자작극이라는 사실을 언제 알았는지 밝혀야 한다”고 지적하자 이 대표는 “전혀 몰랐다”라고 반박했다.

이 대표는 지난 13일 당 최고위원회의에서는 한 의원을 겨냥해 “계엄을 자신의 정치적 분칠을 위해 이용하는 사람이 없었으면 좋겠다”고 말했다.

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