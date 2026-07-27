신지은, 10년 만에 LPGA 우승…한국 선수 최근 3개 대회 연속 정상

신지은(33)이 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 10년 만에 정상에 올랐다.

신지은은 26일 영국 스코틀랜드 노스 에어셔 던도널드 링크스(파72)에서 열린 ISPS 한다 스코틀랜드 여자오픈(총상금 200만 달러) 최종 4라운드에서 3오버파 75타를 쳤다. 최종 합계 9언더파 279타를 기록한 신지은은 김아림(7언더파 281타)을 2타 차로 따돌리고 우승했다. 우승 상금은 30만 달러(약 4억3000만원)다.

2011년 LPGA 투어에 데뷔한 신지은은 2016년 볼런티어스 오브 아메리카 텍사스 슛아웃 이후 10년 2개월 만에 통산 두 번째 우승컵을 들어올렸다.

신지은은 1라운드 공동 선두, 2라운드부터 단독 선두를 달리며 와이어투와이어 우승을 완성했다. 최종 라운드에서는 6~8번 홀 3연속 보기로 흔들렸지만 10번 홀과 12번 홀 버디로 흐름을 되찾아 끝까지 선두를 지켰다.

신지은은 “3연속 보기를 하면서 불안했지만 잘 버텨내 스스로 자랑스럽다”며 “첫 우승은 우연처럼 느껴졌지만 이번에는 노력으로 이뤄낸 우승이라 더 의미가 크다”고 말했다.

김아림은 준우승헸고, 최혜진은 공동 13위, 김효주는 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)와 공동 16위로 대회를 마쳤다.

한국 선수들은 유해란의 KPMG 여자 PGA 챔피언십과 아문디 에비앙 챔피언십 우승에 이어 이번 대회까지 최근 LPGA 투어 3개 대회 연속 정상에 올랐다. 올 시즌 한국 선수들의 LPGA 투어 우승은 6승으로 늘었다.