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이 대통령, 브라질 도착…룰라와 회담 예정

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본문 요약

미국 샌프란시스코 방문을 마치고 남미로 향한 이재명 대통령이 26일 브라질의 수도 브라질리아에 도착했다.

이 대통령은 이후 상파울루로 이동해 동포 오찬 간담회 및 한-브라질 비즈니스 라운드 테이블 행사를 주재할 계획이다.

이 대통령은 29일부터 이틀간은 칠레를 공식 방문하며 올해 출범한 칠레 신정부의 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령과 정상회담을 갖는다.

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이 대통령, 브라질 도착…룰라와 회담 예정

입력 2026.07.27 07:16

  • 박순봉 기자

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미국 샌프란시스코 방문을 마치고 남미로 향한 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질의 수도 브라질리아에 도착했다.

이 대통령 부부는 이날 오후 1시쯤 브라질리아 공군기지에 도착했다. 브라질 측 외교부 의전장과 아태국장 등 환영 인사들과 최영한 주브라질대사 부부 등이 이 대통령을 맞이했다.

이 대통령은 환영행사 뒤 근처에 대기 중인 브라질제 대형 수송기 C-390을 시찰했다. C-390 수송기는 브라질 엠브라에르사가 제작해 올해 12월 1호기를 시작으로 내년 12월까지 총 3기를 한국 공군에 납품하게 된다. 총 8830억원 규모 사업이다.

이 대통령은 브라질 측으로부터 수송기 납품 계획 등을 설명 들은 뒤 “브라질과 국방 협력의 첫 시작이라 의미가 크다”며 “앞으로 더 많은 협력을 만들자”고 말했다.

이 대통령은 이날부터 29일까지 룰라 다시우바 대통령의 초청에 따른 브라질 국빈 방문 일정을 소화한다. 우선 수도 브라질리아에서는 룰라 대통령과의 정상회담이 진행된다.

브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일(현지시간) 브라질리아 공군기지에 도착한 공군 1호기에서 내려 경례를 받고 있다. 연합뉴스

브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일(현지시간) 브라질리아 공군기지에 도착한 공군 1호기에서 내려 경례를 받고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이후 상파울루로 이동해 동포 오찬 간담회 및 한-브라질 비즈니스 라운드 테이블 행사를 주재할 계획이다. 이 대통령은 29일부터 이틀간은 칠레를 공식 방문하며 올해 출범한 칠레 신정부의 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령과 정상회담을 갖는다.

동포 만찬 간담회와 칠레의 건국 영웅 오히딘스 동상 헌화 행사가 진행되며, 한-칠레 비즈니스 라운드 테이블도 열린다.

30일부터 다음 달 1일까지는 한국 대통령으로는 22년 만에 아르헨티나를 공식 방문해 하비에르 밀레이 대통령과 정상회담을 한다. 아르헨티나 독립영웅을 기리는 산마르틴 광장 헌화, 현지 동포 만찬 간담회 등의 행사도 마련됐다.

위성락 국가안보실장은 사전 브리핑에서 “이번 방문으로 남미의 핵심 경제 대국인 브라질·칠레·아르헨티나와의 교역 투자 확대와 시장 개척을 기대할 수 있을 것”이라며 “한국의 외교 지평을 글로벌사우스로 확대하는 데 의미가 있다”고 밝혔다.

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