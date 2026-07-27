오늘도 전국 대부분 무더위 지속…중부지방 곳곳 소나기

월요일인 27일 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어지는 가운데 일부 지역에서 비 소식이 있겠다.

기상청에 따르면 이날 전남과 대구, 경북 일부 지역에서는 최고 체감온도가 38도 이상까지 오를 것으로 예상된다. 그 밖의 전국 대부분 지역에서도 체감온도가 33도를 웃돌며 무더운 날씨가 이어질 전망이다. 온열질환 예방을 위해 장시간 야외활동을 자제하는 등 각별한 주의가 요구된다.

이날 오전 전국 주요 지역의 기온은 서울 27.3도, 인천 27.1도, 수원 26.7도, 춘천 24.1도, 강릉 23.4도, 청주 27.7도, 대전 25.8도, 전주 26.9도, 광주 26.7도, 제주 27.1도, 대구 24.8도, 부산 27.3도, 울산 25.1도, 창원 26.6도 등이다.

낮 최고 기온은 31∼37도로 예보됐다.

무더위 속 곳곳에는 소나기도 내리겠다. 수도권과 강원도는 밤까지, 충북 북부와 충남 북부, 경북 북부는 오전부터 밤사이 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원 내륙·산지 5~60㎜, 강원 동해안 5~30㎜, 충남 북부·충북 중북부·경북 북부 5~40㎜다. 서해5도에는 5~20㎜이다. 수도권과 강원도에는 낮부터 저녁 사이 시간당 20~30㎜의 강한 소나기가 내리는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준으로 전망된다.