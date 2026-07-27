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본문 요약

더불어민주당 당대표 후보인 송영길 의원은 주말을 포함한 지난 24~26일 전북 지역에서 당원들과 도민들을 만났다.

강민석 캠프 대변인은 이날 브리핑을 통해 "단순히 호남을 자주 방문하는 개념을 뛰어넘어, 사실상 호남을 근거지로 해서 서울 등 여타 경선지역을 찾아다니는 중"이라며 "이러한 송영길 후보의 호남 공들이기는 당연히 호남의 마음을 얻기 위한 노력의 일환"이라고 밝혔다.

강 대변인은 "송영길 후보는 호남정치 복원을 전대 출마의 주요한 명분 중 하나로 내세웠다"며 "전북 곳곳을 다닐 때 '영남 대통령+호남 대표'의 시너지를 강조했다"고 밝혔다.

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송영길, 주말 동안 전북 집중 “호남 마음얻기”…30일 김대중 생가 방문

입력 2026.07.27 07:44

  • 박순봉 기자

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송영길 더불어민주당 대표 후보가 지난 25일 전북 남원시 자연마당한우에서 민주당 남원 당원들과 간담회를 하고 있다. 송영길 캠프 제공

송영길 더불어민주당 대표 후보가 지난 25일 전북 남원시 자연마당한우에서 민주당 남원 당원들과 간담회를 하고 있다. 송영길 캠프 제공

더불어민주당 당대표 후보인 송영길 의원은 주말을 포함한 지난 24~26일 전북 지역에서 당원들과 도민들을 만났다. 캠프는 “송영길의 호남 마음얻기 행보를 가속화했다”고 27일 밝혔다.

강민석 캠프 대변인은 이날 브리핑을 통해 “단순히 호남을 자주 방문하는 개념을 뛰어넘어, 사실상 호남을 근거지로 해서 서울 등 여타 경선지역을 찾아다니는 중”이라며 “이러한 송영길 후보의 호남 공들이기는 당연히 호남의 마음을 얻기 위한 노력의 일환”이라고 밝혔다.

강 대변인은 “송영길 후보는 호남정치 복원을 전대 출마의 주요한 명분 중 하나로 내세웠다”며 “전북 곳곳을 다닐 때 ‘영남 대통령+호남 대표’의 시너지를 강조했다”고 밝혔다. 강 대변인은 “이번 민주당 전당대회에는 호남에 지역구를 둔 국회의원이 한명도 출마하지 않았다”며 “송영길 후보가 호남정치의 간판주자로 등판한 셈”이라고 설명했다.

송 후보는 오는 30일 전남 신안군 하의도에 있는 김대중 전 대통령 생가를 방문할 예정이다. 강 대변인은 “김대중 전 대통령의 평생동지 권노갑 전 민주당 고문은 최근 송영길 후보의 출판기념회 축사에서 ‘앞으로 여러분 잘 보십시오. 송영길이는 제2의 김대중입니다’라고 말한 바 있다”고 밝혔다.

송 후보는 31일에는 광주 무등산의 등산로인 ‘노무현의 길’을 걷는다. 노무현 전 대통령이 2002년 민주당 국민경선 때 광주 시민들에게 당선되면 함께 무등산에 오르겠다는 약속을 지킨 장소다.

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